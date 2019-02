Laso: "Los Unicaja-Madrid son partidos de mucha intensidad"

Pablo Laso habló en la víspera del partido tras aterrizar con su equipo en Málaga procedente directamente desde Turquía. El técnico vitoriano le da importancia y muestra mucho respeto por el equipo malagueño.

“Los Unicaja-Real Madrid son partidos de mucha intensidad. Son dos equipos que juegan muy agresivo. Ellos están haciendo un gran inicio de temporada, las lesiones les han ido haciendo daño, pero en líneas generales es un equipo muy sólido y muy abierto. Wiltjer les abre mucho el campo, tienen muchos jugadores de pick&roll, de uno contra uno, buenos tiradores y es un equipo muy difícil de batir. Tenemos que estar muy atentos a esas situaciones que nos pueden hacer daño”, explicaba el entrentrador.

“En la ida, la sensación que tuvimos es que fuimos capaces de dominar gran parte del partido, pero ellos con su juego abierto le dieron la vuelta y se pusieron por delante y acabamos sacando una victoria difícil; sabemos que esta vez será más difícil todavía”, proseguía su análisis Laso.

En Estambul dieron pasos adelante algunos jugadores con menos protagonismo como Prepelic: “Es su obligación. Cada jugador del Real Madrid sabe que tiene que dar el máximo cada día, en cada entrenamiento y en cada partido. Y es la única manera de estar preparado. Es el ejemplo de ayer con Prepelic, que venía jugando menos; entró y es capaz de hacer cosas muy buenas. Incluso hablé con él después del partido y estaba cabreado por algún error, pero en líneas generales estoy contento porque cada uno ve la importancia que tiene para el equipo”.

“Jugará Prepelic”, afirmó Laso cuando se le cuestionó por la rotación de esta semana: “Damos descanso a Deck por la baja de Llull, para por poder tener a otro jugador más con balón y porque no ha rotado durante el año; le puede venir bien descansar algún partido. Están todos bien, el único problema que tenemos es Llull, que todavía no ha podido entrenar. No es preocupante, pero sería muy poco espacio de tiempo para forzarle a jugar. A Reyes y Rudy les ha venido bien el descanso, todo el equipo ha entrenado muy bien sabiendo que este es un partido muy difícil”.