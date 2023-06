Unicaja - Barcelona, cuarto partido de la semifinal ACB: Rendirse no es una opción (21:00)

Rendirse no es una opción, no está contemplado por un Unicaja que ha ganado más del 70% de partidos oficiales de esta temporada, que ha desplegado un baloncesto de primerísimo nivel, plástico y práctico al mismo tiempo, y que ha coleccionado momentos inolvidables en la temporada de la resurrección, del 0 al 100. El que más seguramente, la reconexión con una afición que ofrecía signos de desarraigo. Con el depósito de gasolina justo tras una campaña vibrante y repleta de emociones, el Unicaja se merece, al menos, un quinto partido en el Palau Blaugrana. La temporada comenzó temiendo al Heroes den Bosch y al Patrioti Levice y acabará, en el peor de los casos, exigiendo la mejor versión de un equipo de Final Four de Euroliga como el Barça. No es mal balance.

Es lógico que tras el subidón del viernes noche en el Palau hubiera un poso de pena por el partido del domingo. El Barça desplegó un juego sólido en el Carpena, sólo durante el segundo cuarto y en el arranque del tercero el Unicaja llevó el timón. La versión barcelonista fue de una solvencia tremenda, de esas que desmoraliza a los rivales porque desprende la sensación de que siempre tendrá una marcha más. Cuando un gigante como el Barcelona entra en combustión sólo queda aguantar, sufrir y resistir. Fue lo que hizo en el partido de cuartos de final de Copa el equipo malagueño. El partido fue un guion ya visto el 99% de las veces en situaciones extremas ante el cuadro catalán, desde aquella final iniática de 1995. En Badalona se ganó. Y, quizá paradójicamente, haber ganado propicia que ese triunfo aumente el respeto del rival y su concentración. La exhibición del segundo partido fue antológica y tocó más resortes en el equipo de Jasikevicius, que vio encender las alarmas y decidió agitar el árbol y cayeron algunas manzanas. Alinear al mismo tiempo a Satoransky y Kalinic obligaba al Unicaja quién era el envenenador. Checo y serbio son dos jugadores que desequilibran. Irrumpió la fuerza desbordante de Nnaji, Kuric y Abrines apuntillaron cuando fue necesario. Seis hombres entre 10 y 12 puntos, la diversidad que complica al rival, la medicina que el Unicaja ha solido utilizar toda la temporada, esta vez en vena propia.... Nada que no fuera esperable de un tremendo equipo como el azulgrana.

La fatiga acecha y puede ser humano verse con la temporada de sobresaliente y los deberes hechos con las vacaciones ahí al lado y desconectar de manera inconsciente. Pero no es el ADN que ha construido en un tiempo tan corto el equipo malagueño a las órdenes de Ibon Navarro. Ha sido siempre competitivo, ambicioso y voraz, sólo en la Final Four no fue él realmente. Y se puede perder, claro, cuando enfrente hay un rival con tanta calidad y poderío. Después de los dos partidos en el Palau, la sensación era que había mucha eliminatoria y que en los primeros 80 minutos, pese al 1-1, el Unicaja había sido mejor equipo. Eso se diluyó el domingo, pero el play off es un péndulo que cambia cada partido. Imaginarse un penúltimo baile en el Palau el jueves es un buen estímulo para competir hoy hasta el límite de las fuerzas. No es sólo cuestión de coraje y corazón. También de baloncesto. Y ahí el Unicaja ha hablado el mismo idioma que el Barça.