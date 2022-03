Barreiro: "Agradezco a Ibon que me esté dando tanta confianza"

Jonathan Barreiro ha dado un paso al frente desde la llegada de Ibon Navarro. El alero está más que agradecido por la "confianza" que está depositando en él el entrenador, un técnico al que ya conocía desde su etapa como internacional con la sub 19. En una entrevista con Radio Marca Málaga hace un extenso repaso a su situación, la del club y el importante papel del vitoriano en su evolución.

"Con Fotis también me sentí bien, al que le estoy muy agradecido. Son dos técnicos diferentes. Con Ibon coincidí por primera vez en la sub-19 y desde ahí tenemos un buen vínculo, gran amistad, incluso en su época de Andorra manteníamos el contacto. Le tengo mucho cariño", reconoce Barreiro, uno de los grandes beneficiados por el cambio en el banquillo a tenor de su rendimiento actual: "Me parece un grandísimo entrenador y por mi parte tengo que devolverle la confianza. Necesitamos corresponderle. Es una ventaja que nos conozcamos. Él conoce mi estilo de juego, yo le conozco como entrenador. Agradezco que me esté dando tanta confianza, y sobre todo me pide cosas que no dependen del acierto: rebote, defensa y cosas que dependan de mí. Es lo que intento hacer cada partido".

Sobre su relación con el aro, Barreiro explica que son etapas y la importancia de no obsesionarse con ello: "Al final todos los jugadores atravesamos rachas, todos. Lo que hago es entrenar, con tranquilidad, sin obsesionarse, tener la confianza de todos, y por suerte la tengo. Es cuestión de tiempo. No solo se aporta en el tiro, sino en otras facetas, por lo que no me quiero centrar solo en una cosa. En el tiro tengo un defensor que me defiende, en cambio para defender, las ganas y el sacrificio, solo depende de mí. Siempre doy el 100% en la pista".

"Está claro que todos queremos ver al equipo lo más arriba posible, tanto los jugadores como la afición buscamos lo mejor para el Unicaja. Cuando las cosas no salen, hay que buscar alternativas. Somos los primeros que queremos ganar y colocar al club en los puestos de arriba, el lugar donde debería estar. Lo importante es recuperar sensaciones. Tenemos un partido este fin de semana muy importante para estar arriba", decía sobre la dinámica y la importancia de sumar triunfos. En ACB cada partido va a ser una final, centrados en este fin de semana. Paso a paso y estar todos juntos. Queremos brindar una victoria a la afición este domingo".