Enfrente, la mejor defensa de la Liga Endesa

El Kirolbet Baskonia, rival este domingo, encabeza varias estadísticas en la Liga Endesa, entre ellas las de mejor defensa (concede 70.5 puntos por partido), mates (5.58), asistencias (19.67), porcentaje en tiros de 2 (58.9%), rebotes defensivos (26,8), recuperaciones (8,7), además del segundo mejor ataque (87,5) y en valoración (106.1).

Pese a que la destitución de Pedro Martínez pueda indicar que el equipo no marchaba bien, no era el caso de la Liga Endesa, donde marcha segundo y ha tenido rachas devastadoras. Sucede que el hecho de que en Vitoria se celebre la Final Four y la marcha errante (despés corregida algo cuando llegó Perasovic) del equipo en la Euroliga afiló el hacha de Querejeta para traer al técnico croata de vuelta.

La semana del Baskonia después de perder el sábado en Tenerife ha tenido una victoria en Las Palmas y una derrota ante el Barcelona en la Euroliga. Los picos de sierra aumentan con la máxima competición continental.