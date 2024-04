Unicaja - Baskonia: Un clásico invertido (18:30)

El calendario se empina para el Unicaja, síntoma de que se avecinan días grandes por delante. Corre dos carreras paralelas el equipo malagueño, las dos muy estimulantes. La siguiente semana es la Final Four de la BCL, con un título a dos victorias. La ACB, mientras, tiene un punto y seguido con un clásico de la canasta española, el duelo entre el equipo malagueño y el Baskonia (18:30 horas). Futboleros aparte, el gran partido en el siglo XXI en la canasta. La tendencia en los últimos lustros, sobre todo desde la pervivencia vasca en la Euroliga y la salida malagueña, es de superioridad del equipo ahora entrenado por Dusko Ivanovic. Por ejemplo, en la Liga de la pandemia, en 2020, el Unicaja tuvo eliminado a los vasco, que remontaron siete puntos en el último minuto del duelo que le permitió acceder a semifinales. Después ganaron el título.

El Unicaja lleva año y medio en una tendencia que le ha permitido dominar la clasificación de la ACB a cinco partidos del final. No es habitual. En el debate candente sobre la Euroliga o no, Ibon Navarro señalaba una de las claves, ha jugado 20 partidos más. Con una rotación más corta, con otro estilo, el peaje ha sido no estar en la Copa del Rey y pechear para hacerlo en los play off de la ACB. Pero está entre los ocho mejores de la Euroliga, algo de gran mérito, sin duda. ¿Pero compensa? Desde la perspectiva del Unicaja, no, al menos a día de hoy. Pero en Vitoria, sí. Y que el Efes, Partizan, Estrella Roja, Virtus, Valencia... No están ahí. Y en el club que preside Josean Querejeta se valora mucho.

El Unicaja ha podido descansar y trabajar esta semana. En ese periodo, el Baskonia sacó un partido milagroso ante el Breogán liderando sólo 1.5 segundos el marcador, perdió de manera amplia en Belgrado ante el Maccabi y venció a la Virtus en un gran partido. Se supone que la diferencia de nivel físico y piernas entre los dos equipos debe ser favorable al Unicaja, pero también el estado anímico baskonistas es de pico alto. Y demostró ante el Breogán el domingo pasado que no tira el play off de la ACB, compitió y Howard frotó la lámpara para ganar un partido que estaba perdido. Síntoma de que, aunque la Euroliga pese mucho, la competición doméstica también existe.

Otro lleno en el Martín Carpena, de nuevo con la afición empujando para conseguir otra victoria. El reto es quedar lo más arriba posible, se podría garantizar la segunda plaza en esta jornada con cuatro partidos por jugar. Y es algo impensable. En ese clásico de 124 capítulos, 53 veces venció el Unicaja y 71 el Baskonia. En esta dominical de baloncesto, otra nueva versión de un encuentro con mucha historia. Pero esta vez con el Unicaja por encima en la clasificación de la Liga Endesa, desde arriba.