Unicaja - Baxi Manresa: Contra la monotonía (19:30)

El Unicaja juega este miércoles (19:30 horas) en el Carpena ante el Baxi Manresa el partido que debía jugar el fin de semana de la Final Four de la BCL según el calendario ACB. Es un partido adelantado por un excelente motivo. El horario no es el ideal entre semana (19:30 horas), pero a buen seguro habrá una buena entrada en el Martín Carpena, como es la tendencia en todo el año. Pasada la resaca del gran día que se vivió el domingo con la victoria ante el Joventut, luciendo la camiseta blanquiazul y alejando a tres victorias a un rival directo, llega el cuadro de Pedro Martínez, entrenador de culto que el año pasado completó una obra maestra construyendo un equipo que llegó a una final europea, peleando este año por un objetivo más acorde a sus posibilidades económica, la salvación. No fue posible retener el talento diferencial y hubo que reconstruir en gran medida. Y no siempre se tiene el mismo tino. Es un buen ejemplo, al revés, para el Unicaja.

Es un partido que puede tener peligro. Un rival de la zona baja, de los que en este tramo de temporada sacan las uñas porque pelean por la supervivencia. No es un partido tan llamativo y puede hacer bajar la guardia. Hay bajas, a Alberto Díaz y Darío Brizuela se les espera para el domingo ante el Real Madrid. Y eso repercute en la calidad de la rotación exterior. Se trajo a Mario Saint-Supéry desde el Campeonato de España junior para trabajar y poder ayudar en una rotación ante el cuadro catalán. La fiabilidad que ha tenido el equipo de Ibon Navarro ante equipos de zona media y baja de la tabla ha sido altísima y eso da ciertas garantías, pero siempre existe ese peligro.

Los dos equipos se han enfrentado en 83 ocasiones a lo largo de la historia, con 50 triunfos del Unicaja y 33 manresanos. Si nos ceñimos a la liga regular de la Liga Endesa, fueron 65 partidos en los que el Unicaja venció en 40 y el BAXI Manresa los 25 restantes. Sin embargo, el balance es muy positivo en casa para los malagueños tras 31 choques disputados, ganando en 24 ocasiones y caído solo en 7. En el último partido, el Unicaja se impuso en la prórroga por 94 a 98, en la primera vuelta.

Vienen con el Baxi Manresa viejos conocidos. Uno, muy querido por la afición, Adam Waczynski, que tras su año en Zaragoza recaló en Manresa y está siendo pieza importante en la rotación catalana. El otro, Frenkie Ferrari, que fue temporero en la etapa de Luis Casimiro. Vaulet, Dani Pérez, que siempre suele hacer grandes partidos ante el Unicaja, o Geben siempre son jugadores interesantes, con Harding como faro anotador.

No es la hora y el día ideal para que exista un entradón en el Carpena, pero el Unicaja que se está viendo esta temporada bien exige un pequeño esfuerzo para ver lo que está protagonizando este equipo, una máquina que ha ganado un título y sólo ha perdido 11 partidos de 49.