Cara y cruz para el Unicaja en los Campeonatos de España cadete. La nota positiva la dio el equipo masculino, que se clasificó para los cuartos de final del torneo que se disputa en Huelva después de imponerse por la mañana al Instituto Rosalía de Castro por 65-51. Por su parte, el femenino no pudo hacer lo propio en la cita en Valencia tras caer ante el anfitrión en L'Alquería por 58-46 y se quedó fuera en octavos.

Buen papel el que realizó el Cadete del 2003 que dirige Francisco Montañez ante el Instituto Rosalía de Castro, que empezó sorprendiendo al Unicaja llevándose el primer cuarto (10-17). No obstante, se recuperaron los malagueños para recortar distancias y dar la vuelta al marcador. Espectacular Pierre Waly Sene con 20 puntos, 13 rebotes y 33 de valoración. En cuartos les espera nada menos que el Real Madrid, que derrotó al Real Betis (86-40).

No corrió la misma suerte el Cadete femenino de Alejandro García, que pese a arrancar ganando tras un inicio igualado (11-14) no pudo contra el Valencia Básket, muy superior en el segundo y tercer cuarto para dejar sentenciado el encuentro. Buenos papeles no obstante de jugadoras como Andrea Gutiérrez (14 puntos, 19 de valoración) o Ana Ramírez (7 tantos, 10 rebotes, 14 de valoración).