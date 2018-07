Usan el nombre del Unicaja para estafar en Norteamérica

Un agente promete a un chico joven norteamericano, de universidad o de instituto, un contrato en Europa para potenciar su carrera. Paga una cantidad para agilizar los trámites, firma un falso contrato y no hay más. La historia, que parece increíble, es real. Y se ha usado el nombre del Unicaja para hacerlo, para estafar.

La liebre se levantó cuando Roshane Roberts, un joven base que ha jugado en la universidad de Ryerson, en Toronto, estado de Ontario (Canadá). Anunciaba a través de Twitter e Instagram, como desveló Sur, que iba a jugar la próxima temporada en el equipo de Liga EBA del Unicaja. Una práctica que no es frecuente en el Unicaja, fichar desde Estados Unidos a jugador aún en formación.

La consulta de esta sorprendente información con el club malagueño desveló que no es el primer caso de jugador que se pone en contacto con el Unicaja para ver cuándo se realiza su ¡ncorporación desde Estados Unidos o Canadá tras haber un contrato que no tiene validez. La situación está en manos de los servicios jurídicos de la entidad, que estudian cómo acometer las medidas legales para que cese esta actividad fraudulenta.

El propio jugador, ajeno al engaño, comentaba por las redes sociales su alegría por iniciar aventura que no es real. La propia universidad le felicitaba por este hecho. Un episodio ciertamente desconcertante.

Congrats to our very own @roshaneroberts4 on signing with Unicaja Andalucia in Malaga , Spain(LigaEBA) for the 18/19 season. Best of luck Ro! #BCMNGpic.twitter.com/lVAoGad2Tj