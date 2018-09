El Unicaja se estrena con derrota (92-75)

El Unicaja inició el nuevo libro con derrota. No debe lamentarse en exceso, aunque sí es un aviso. El Estudiantes, en otra onda, mostró más frescura conforme pasaban los minutos y hubo momentos en los que se gustó en el Multiusos de Guadalajara. No obstante, los de Casimiro dejaron algunos destellos interesantes en los que se debe profundizar. Quedaron en eso. Pesaron más los errores, donde destaca una defensa ampliamente mejorable. Destacó, no muy por encima, Roberts que se volcó al equipo cuesta abajo y acabó con 13 puntos. Esta tarde, nuevo ensayo ante el San Pablo Burgos.

Comenzó a remolque el Unicaja, incapaz de sostener a un acertado Jankovic, que anotaba con facilidad demostrando catálogo. 11 puntos para el balcánico, que bailaba a Okouo. Pronto movió Casimiro el banco, dando entrada a Lessort. El impacto del francés en el choque fue inmediato, aportando frescura y mucha energía en ambos lados -incluso intentó un mate de concurso que no le salió-. Frenó al pívot estudiantil y con Alberto Díaz tejió una interesante red defensiva. Desde ahí crecieron los cajistas, que volteaban el luminoso. Tras la salida de Nedovic se intuye que los puntos van a estar más repartidos. Anotaba Wiltjer, Salin y también Milosavljevic, más liberado. También Jaime Fernández, que dejaba destellos individuales (20-23).

Aguantó el cuadro de Berrocal, que tiene el desafío de demostrar en España el prestigio que se ganó fuera de las fronteras. Se asentaron Alberto y Lessort y Caner-Medley y Dago Peña camparon a sus anchas. Los de Magariños abrieron brecha (37-27) ante un Unicaja con la probeta. El técnico manchego combinaba a Roberts y Jaime al volante, en esa dirección múltiple que será habitual. No resultó de primeras. Sí se extrapolaron mejores conclusiones de otra de las asignaturas de Casimiro, dotar a Shermadini de protagonismo cerca del aro. Recibió balones el georgiano y los metió en la red, lo que mejor sabe hacer. Solo el desparpajo de Clavell, un boricua con ganas de hacerse un nombre a este lado del charco, aguantaba a los madrileños por encima al descanso (46-40).

Se le bajó a la persiana al Unicaja tras el paso por vestuarios, que se sintió sobrepasada por un Estudiantes más rodado, que inicia la Champions League en 20 días. A una canasta de Alberto Díaz le seguiría un parcial de 13-0 que rompería el choque (59-42). No encontraba soluciones Casimiro desde la banda. Se echó al equipo en los hombros Roberts, demostrando veteranía. Se le evaluará también por esa vía. Nueve puntos del americano, que era el único neófito en blanco, amortiguaban el desplome (61-41). Caner-Medley estiraba, aunque Salin y Milosavljevic, que dejó la de cal con una antideportiva, maquillaban (69-55).

No levantaron el pie los del Ramiro de Maeztu, que se gustaban ante un Unicaja que ejercía de mero espectador. Brizuela estiraba hasta el 84-60. Los de Casimiro bajaron los brazos en una escena que dolía ver, pero que no debe preocupar en exceso tras el primer examen. Los malagueños tiraron de orgullo y contuvieron. Berrocal le dio cuerda a Adams Sola, uno de los mejores proyectos de base españoles. El primer amistoso dejó sensaciones regulares, es obvio que el camino a recorrer es amplio, aunque hoy hay opción de revalida. Espera un reforzado San Pablo Burgos (20:30).

MOVISTAR ESTUDIANTES: Cook (-), Clavell (12), Perl (5), Suton (4), Jankovic (15) - cinco inicial - Hakanson (8), Sola (-), Brizuela (15), Vicedo (7), Peña (8), Caner-Medley (16), Arteaga (2).

UNICAJA: Roberts (13), Salin (11), Milosavljevic (8), Wiltjer (5), Okouo (5) - cinco inicial - Alberto (4), Jaime (10), Waczynski (2), Díez (-), Suárez (4), Shermadini (7), Lessort (6).

PARCIALES: 20-21, 26-18, 21-16, 23-20. Sin eliminados.

ÁRBITROS: José Carlos García, Carlos Merino y Guillermo Ríos.

INCIDENCIAS: Encuentro de pretemporada enmarcado dentro del Circuito Movistar disputado en el Palacio Multiusos de Guadalajara.