El Unicaja se ha llevado el Premio de Plata en la ceremonia de los One Team Award dentro del noveno Taller Anual One Team celebrado en Barcelona. Anadolu Efes Pilsen y Tofas Bursa consiguieron los Premios de Oro y Bronce, respectivamente.

Estos premios anuales, que se han entregado por tercera ocasión, están destinados a celebrar y reconocer los programas más inspiradores y efectivos llevados a cabo por los clubes. Junto con el trío ganador, la lista de nominados también incluyó a Asseco Arka Gdynia, AX Armani Exchange Milan y FC Barcelona.

El presidente y CEO de la Euroliga Baloncesto, Jordi Bertomeu, quien entregó los premios, aplaudió los esfuerzos de los 40 clubes para lograr resultados beneficiosos para los más necesitados: "Cuando One Team comenzó era un programa muy pequeño, así que estoy muy orgulloso de ver cómo ha crecido en los últimos años. Eso dice mucho acerca de lo duro que nuestros equipos han estado trabajando para que One Team sea un éxito, y estoy agradecido por su tiempo, esfuerzo y compromiso. Lo más importante en la vida son las personas, y el poder del baloncesto es solo una herramienta para apoyar a las comunidades.Uno de los objetivos de Euroleague Basketball es hacer felices a las personas. E incluso más que nuestras Final Fours o cualquier otro momento emocionante de la temporada, hacemos felices a las personas ayudándolas a través de One Team".

El programa ganador del oro del Anadolu Efes trabajó con Special Olimpics y se centró en la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.

Unicaja trabajó con un nuevo socio, Down Malaga, durante la temporada 2018-19. José Carlos Gaspar, Director de Marketing Social y responsable del programa en Unicaja ha recogido el premio esta mañana. Tras la ceremonia se mostró muy contento por el resultado de los programas de este año: "Comenzamos a trabajar con Down Malaga esta temporada como uno de nuestros proyectos para ayudar a las personas con Síndrome de Down y sus familias. Estos chicos y chicas son excelentes personas que han hecho un trabajo increíble, todos los días dispuestos y con una gran motivación. Ellos son la clave de esto y se merecen este premio. También quiero agradecer a Unicaja Fundación y Unicaja Banco su apoyo y constancia. Sabemos que cada entrenamiento de One Team es muy importante para Down Malaga, y estamos ansiosos por seguir trabajando con ellos de nuevo la próxima temporada".

Además de este programa con Down Málaga, este año One Team del Unicaja, ha trabajado también con Proyecto Hombre y la Fundación Marcelino Champagnat en el colegio María de la O de Los Asperones y en Monte Pavero, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Club Maristas y Fundación Unicaja. Todos estos proyectos contaron siempre con la colaboración y motivada implicación del embajador del One Team del Unicaja, Adam Waczynski que asistió a muchas de las sesiones y trabajó con mucho cariño con todos los jóvenes participantes y junto a los voluntarios de Basket4Life, Fundación Unicaja y algunos patrocinadores.

También los tres ciclos han trabajado durante todo el año en sintonía con el programa Sponsorteam a través del cual nuestros patrocinadores trabajan y unen esfuerzos para ayudar a una asociación cada año, que en esta ocasión fue Basket4Life.

Los 40 clubes de la Turkish Airlines EuroLeague y 7DAYS EuroCup participan en One Team, el programa de responsabilidad social de Euroleague Basketball, durante toda la temporada, utilizando el poder del baloncesto para ayudar a los miembros más vulnerables de sus comunidades.

One Team se fundó en 2012 y ha crecido rápidamente en los últimos años, impactando directamente en la vida de miles de personas en toda Europa a través de actividades regulares centradas en el desarrollo personal dentro de un entorno orientado al trabajo en equipo.