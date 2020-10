El Unicaja Femenino no jugará esta semana: aplazado el duelo ante el Leganés

El Unicaja Femenino no jugará esta fin de semana la Jornada 4 de la Liga Femenina 2 ante el CB Leganés. El partido, previsto para este viernes en las instalaciones de las madrileños, queda aplazado y no tiene fecha provisional en estos momentos. No es el primer partido que queda aplazado para las verdes hasta ahora, el duelo de la primera jornada ante el Picken Claret también fue pospuesto.

El CB Leganés comunicó el pasado jueves 20 un positivo por COVID-19 entre su plantilla e informaba que "sus integrantes se encuentran en aislamiento preventivo con buen estado de salud", aplazando así el duelo de la Jornada 3 que las media ante otro conjunto malagueño, el CAB Estepona. Pese a que no se han dado más detalles del aplazamiento, todo hace indicar que el motivo se repite.

El Unicaja de Lorena Aranda comenzó con muy bien pie su andadura en la Liga Femenina tras las dos primeras jornadas disputadas, la 2 y la 3, ambas saldadas con triunfo. En la anterior, ante el Real Canoe (72-54), las malagueñas brillaron en Los Guindos con un triunfo de prestigio. La montengrina Ana Pocek firmó 23 puntos y agarró 10 rebotes en una tarde sensacional para ella. Tanto Salomé como María Torreblanca lucieron buenos números.