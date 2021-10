El Unicaja Femenino más malagueño echa a andar en Barakaldo (12:30)

El Unicaja Femenino inicia una nueva temporada en Liga Femenina 2 con una clara apuesta por la cantera malagueña. En su tercer curso en la categoría, quinta de existencia, el equipo entrenado por Jesús Lázaro buscará consolidarse, a la par que potenciar el crecimiento de las jugadoras. Este domingo, debut a domicilio ante el HGB Ausarta Barakaldo EST (12:30 horas, retransmitido por Canal FEB). Se pudo optar a la Liga Challenge, pero se optó por aguardar y apostar por las jóvenes.

El equipo tendrá sobre la cancha el liderazgo de Vero Matoso. En su 4ª temporada en Málaga, la ala-pívot canaria, una de las jugadoras más destacadas de la categoría, estrena capitanía llevando las riendas de un grupo en el que repiten la escolta Salomé García, la alero María Torreblanca y las canteranas Marta Ortega y Sofía Arcos. A ellas se unen una serie de jugadoras emergentes, en edad junior, que ya debutaron el curso anterior en la categoría, como son la base Andrea Gutiérrez, la escolta Carmen Ruiz, la alero Noe Ugochukwu y la ala-pívot Daniela Ikponmwosa. Las caras nuevas que se estrenarán con el equipo, también del Unicaja Andalucía Junior, son las aleros Elena Moreno y Elena González, las pívots Fatou Filor y Eva Sirena de Meyer, y la base Rocío Ramírez, subcampeona cadete de España el pasado curso con el Unicaja Andalucía y máxima anotadora del torneo. El Unicaja Femenino formará parte del Grupo A, junto con el CB Arxil, Mariscos Antón Cortega, Maristas Coruña, Ulla Oil Rosalía, BF León, GDKO Ibaizabal, Ausarta Barakaldo Est, Vega Lagunera Adareva Tenerife, Magec Tías Contra Violencia Género, Aisa CB Alhaurín de la Torre, Milar Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Ingenia Solar Energy C. Almería y Melilla Sport Capital La Salle. El estreno de la temporada tendrá lugar frente al HGB Ausarta Barakaldo EST este domingo 3 de octubre, a partir de las 12:30 horas. Se trata de una plantilla que, en su tercera temporada en Liga Femenina 2, mezcla cantera con proyectos interesantes como las bases Florencia Niski y Asa Kantebeen, las aleros Tyra Jones y Maira Horford, o el juego compuesto por María Gascón, Tania Seng y Laura Biczó. El debut tendrá lugar en el Polideportivo Lasesarre de la localidad vasca y será retransmitido por FEB TV.

"El proyecto es muy ilusionante. Todos los días vamos a tener mínimo seis jugadoras juniors en el proyecto y las seniors continúan varias de edad muy joven. La ilusión va por delante en el proyecto. Que confíen en un entrenador de la casa, que se ha criado aquí como jugador y entrenador, hace que tenga mucha responsabilidad", explica Jesús Lázaro, campeón de Copa y Liga en su día con el Unicaja y que en los últimos años ha formado parte del staff técnico y de la formación.

"Tenemos un equipo junior muy potente. El año pasado fueron octavas en el Campeonato de España siendo todas de primer año. Apostamos por ellas. Vienen empujando más por detrás. El cadete fue subcampeón de España, el infantil fue campeón, el infantil de este año es un equipo de enorme talento. Esa va a ser nuestra seña de identidad. Para que estas chicas jóvenes tengan tiempo de crecimiento necesitamos rodearlas bien con un grupo con un mínimo de experiencia", señala Jesús Lázaro.

"Vero y Salo son jugadoras que tienen experiencia en la categoría, por ahí queremos dar unas señas identidad que se vean desde el primer día, que sean la agresividad y la máxima ambición. Espero que podamos disfrutar de que la gente vuelva al campo. Que nuestras chicas jóvenes vean a las mayores y entre todos hagamos que este club vaya hacia arriba. Es el quinto año que existe equipo femenino y tenemos que fijarnos en el masculino a nivel de ambición. El proyecto es diferente, pero hay que conectar con las categorías inferiores, con el club, la familia. Vamos a tener problemas en la competición. Barakaldo es un equipo con 10 seniors, cinco profesionales y extranjeras que entrenan mañana y tarde. Melilla y otros equipos son muy potentes. Pero queremos que la gente venga al campo, que ayuden y que los errores no pesen. El equipo no va a tener miedo, va a ser tan agresivo que no le va a dar tiempo a sentir miedo. Las señas de identidad y el estilo estarán por encima de todo", cerraba el entrenador cordobés.