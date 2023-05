La amplia experiencia del Unicaja en la Final Four de la Basketball Champions League

El Unicaja disputará a partir de este viernes la primera Final Four de la BCL de su historia. Sin embargo, pese a debutar en la fase final de la competición, en su plantilla cuenta con varios integrantes que ya saben lo que es disputarla. Hasta cinco jugadores del equipo ya conocen el camino para luchar por el título: Melvin Ejim, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro y Yankuba Sima, además del lesionado Augusto Lima. Una experiencia que no se queda solo en la cancha, ya que en el banquillo tanto Ibon Navarro como el ayudante Alberto Miranda también han luchado por conseguir el trofeo continental.

Curiosamente, en todas las ediciones disputadas de la Final Four de la BCL, seis desde su aparición en 2017, siempre ha habido algún integrante de la actual plantilla del Unicaja en ella. El primero en la lista es el ala-pívot canadiense Melvin Ejim, quien formaba parte del Umana Reyer Venezia italiano en la primera edición de la competición, cuando logró el 4º puesto tras caer en semifinales frente al Iberostar Tenerife (67-58) y en la final de consolación ante el AS Monaco (91-77).

En la segunda edición de la Final Four, en 2018, el UCAM Murcia logró el tercer puesto, equipo entrenado por Ibon Navarro, con Alberto Miranda como asisente, y que además contaba con Augusto Lima sobre el parqué. Los murcianos cedieron ante el anfitrión, el AEK de Atenas, por 77 a 75 en semifinales, consiguiendo el bronce continental al imponerse al MHP Riesen Ludwigsburg alemán por 74 a 85.

En 2019 le tocó vivir la experiencia de la Final Four a otro cajista: Tyler Kalinoski. El escolta fue uno de los referentes del Telenet Giants Antwerp belga, que jugó como anfitrión en la fase final, en la que acabó en tercera posición tras perder en semifinales con el Iberostar Tenerife (70-54, con 13 puntos suyos) y, en la lucha por el 3º-4º puesto, ganar al Brose Bamberg alemán (58-72, con 10 puntos y 2 rebotes).

Alguien que sabe muy bien lo que es disputar la fase decisiva de la BCL es Jonathan Barreiro. El alero gallego tiene ahora la oportunidad de participar en su tercera Final Four tras haberla jugado estando en el Casademont Zaragoza dos años de manera consecutiva: 2020 y 2021. En su primera aparición, en 2020, los maños finalizaron en 4ª posición tras caer en semifinales ante el AEK de Atenas (75-99) y, de nuevo, ceder ante el JDA Dijon (70-65). Al año siguiente, en 2021, el Casademont Zaragoza no pudo en semifinales con el Pinar Karsiyaka turco (79-84), redimiéndose en el choque por el bronce al vencer al SIG Strasbourg francés por 89 a 77, con 16 puntos y 7 rebotes de Barreiro.

La última experiencia en la Final Four de la BCL corrió a cargo de Yankuba Sima. El pívot catalán formó parte del sorprendente BAXI Manresa de la pasada temporada que consiguió el subcampeonato de la competición. Ahí, Sima brilló en las semifinales ante el MHP Riesen Ludwigsburg alemán, al que vencieron los manresanos por 55 a 63 con 15 puntos y 4 rebotes del interior. Ya en la final, no pudieron con el Lenovo Tenerife (87-98), con 4 puntos y 3 rebotes del pívot, el único de todos los que han disputado la Final Four de la actual plantilla que sabe lo que es jugar la final.

Dos MVP europeos

Además de la Final Four de la BCL, son varios los jugadores del Unicaja que saben lo que es ganar un título europeo teniendo un papel capital en él. Muy recordada es la final de la Eurocup de 2017 que los malagueños conquistaron ante el Valencia Basket en un épico tercer partido en la Fonteta en el que Alberto Díaz fue vital (58-63). El actual capitán fue elegido MVP de la final.

Precisamente en aquel partido estaba también Will Thomas en las filas valencianas, quien tuvo la oportunidad de resarcirse dos temporadas más tarde, en 2019, cuando el conjunto naranja se impuso en el decisivo tercer partido de la Final de la Eurocup al ALBA Berlín por 89 a 63, promediando Thomas 17,3 puntos y 4,3 rebotes, lo que le valió para ser designado MVP de la final.

Por último, otro jugador que sabe lo que es saborear el triunfo a nivel continental es Darío Brizuela, quien formó parte, junto con Alberto Díaz, de la Selección Española que se coronó campeona del Eurobasket el pasado mes de septiembre en Alemania.