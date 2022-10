Unicaja - JDA Dijon: Confirmar la tendencia (20:30)

Segunda jornada de la fase de grupos de la BCL para los malagueños, que reciben la visita del JDA Dijon francés. El Unicaja busca dar el primer golpe en el grupo de la competición continental ante su público. Tras vencer en el debut con solvencia al Dinamo Sassari, toca medir fuerzas con el equipo galo, que hizo la propio en la pista del PAOK imponiéndose por 66 a 70 en esa primera jornada. Los malagueños vienen en línea ascendente después de ganar en Girona un partido que no fue brillante, pero si bien trabajado, sabiendo identificar los distintos momentos del duelo para sumar la segunda victoria en la competición doméstica.

De ganar hoy, el Unicaja se pondría primero de grupo como único invicto, además de estrenar una nueva edición de la BCL como local ganando. La respuesta de la afición tras una mala temporada debe continuar apuntalando y nada mejor que victorias en casa para eso. En cuanto a los peligros del Dijon, ya avisaba Navarro del que son un equipo “muy coral, que intenta jugar en equipo”. Destacó a algunos jugadores de la plantilla francesa, como Ware, que vuelve de lesión, o Hrovat. También otros jugadores como el veterano David Holston o ex de Bilbao Basket Jonathan Rousselle. Ambos brillaron en la contundente victoria ante el Blois, tercer clasificado de la liga francesa, con 18 y 25 puntos respectivamente. El conjunto galo marcha tercero en su liga doméstica, con un balance de tres victorias y dos derrotas.

No es un club desconocido para los de Los Guindos, que se han enfrentado hasta en seis ocasiones al Dijon. La última vez fue en la pasada edición de la BCL y se resolvió con tablas. Cada equipo se impuso en su pista, en el Carpena mandó el Unicaja con contundencia (83-54), mientras que en Francia el resultado cayó también del lado local (78-68), para los otros cuatro encuentros hay que echar la vista atrás, hasta la ya extinta Copa Korac. En aquella competición el balance es de tres victorias y una única derrota.

Tras el respiro que dio la BCL la pasada semana, jugando cada 14 días, el Unicaja vuelve a afrontar tres partidos en una semana, visitando la pista del Joventut el próximo domingo. La primera prueba se superó en Girona, aunque dejo secuelas en Alberto Díaz, que se fracturó la nariz al poco de comenzar el encuentro en un lance del juego. El base malagueño no se entrenó ayer con el grupo, pero se espera que lo haga hoy y este disponible para disputar el encuentro de esta noche, eso si, con máscara protectora. Desde luego no es fácil compaginar la intensidad y el compromiso de Alberto con una dolencia de ese tipo, pero es seguro que va a aportar al máximo dentro de sus posibilidades. Se convierte entonces el partido en una prueba de fuego para Kendrick Perry, que no ha estado especialmente lucido en los últimos encuentros y ha sido el propio Alberto el que ha salido a echarle un capote.

El montenegrino tiene que recuperar tanto el tono físico como el acierto en tiros y toma de decisiones. Habrá que ver qué combinación propone Ibon en el uno, Carter puede jugar ahí, ahora con más confianza que en la pretemporada, donde le pesó tener que dirigir al equipo. Nihad Djedovic también ha sido un habitual en esas labores cuando la situación lo requería y el bosnio, en su línea, ha cumplido con solvencia la tarea. Tal y como explicaba Navarro en la previa, el equipo tiene "el potencial de elegir qué jugador es ideal para cada momento". Así lo acredita los tiempos de la rotación, con los 10 minutos de media que tiene Barreiro y los 22 de Djedovic.