Unicaja - Joventut: Clásico revitalizado con guiño a Martiricos (18:30)

Unicaja y Joventut han pasado años de pesadumbre, tiempos oscuros en dos entidades selectas, que van recuperando poco a poco el sitio. Todo lo que proceda de Badalona se verá con una mueca desde Málaga, rivalidad ahora entre malagueños y catalanes que vuelve a florecer, por una quinta plaza en Liga Endesa que será, virtualmente, para el conjunto cajista en caso de ganar esta tarde en el Carpena a la Penya (18:30), de nuevo, ya no es noticia, hasta la bandera, con fervor por ver a un equipo que tiene cautivado a la ciudad, se queda pequeño el Palacio. Desde hace días no quedan entradas para este clásico, que además será tremendamente especial por ver al Unicaja jugar de blanquiazul, indumentaria revolucionaria, para apoyar al Málaga CF, que ha calado en el aficionado de forma mayoritaria, pero que de momento no está a la venta. Cazar esa instantánea va a ser un momento singular.

En un contexto difícilmente mejorable. Nueve victorias seguidas, el runrún con la BCL en Málaga, ruido que hay que saber lidiar, renovación de Osetkowski, más otros seis jugadores, firmada y sellada. "Todo ahora se ve maravilloso", deslizaba Ibon Navarro recientemente, sintetiza bien lo que es el Unicaja actualmente. Es un cuento de hadas el día a día del club, sin episodios de oscuridad, proceso desde el arranque de temporada que carece de fases de estancamiento o decrecimiento. El techo, aún por descifrar, puede ser culminar el año con ese título europeo tan deseado; peligroso por cómo ha crecido la presión en los últimos días, pero está sabiendo el vestuario abstraerse de todo lo externo. No ha dado el Unicaja atisbos de dejarse ir, lanzar mensajes para que siga aumentando la euforia, hasta ese tipo de detalles se controlan. Todo ese trabajo se ve traducido en una realidad deportiva magnífica, ahora el no desviarse del camino hasta que llegue ese 12 de mayo, aún con tres partidos de Liga Endesa que manejar.

No va a estar Alberto Díaz, el objetivo es verle el próximo domingo ante el Real Madrid y así foguearse antes de la Final Four, los plazos señalan optimismo para que así sea. La única incógnita es Darío Brizuela, dolores en la rodilla que no terminan de desaparecer, y que será duda hasta ultimísima hora, tampoco son tiempos de arriesgar. Mario Saint-Supéry esperará en función de lo que se decida con el donostiarra. Tendrá Ibon Navarro al resto de sus jugadores aptos, trabajo minucioso desde el cuerpo técnico para que todos estén a buen tono, aunque es cierto que en las dos últimas victorias, Lugo y Zaragoza, faltó algo de velocidad, pero que aún así se sacaron adelante; ya por ser quisquilloso.

Es un rival peligroso el Joventut, pese a esa condición de herido por quedarse a las puertas de jugar final de Eurocup, estará el Gran Canaria. Pero los de Carles Durán, por su veteranía, bloque bien asentado, suele mostrar resiliencia en momentos de luto. También semifinales de Copa, un tapón de Abromaitis evitó que jugara la final en casa; sextos en Liga, a la caza del Unicaja. En definitiva, es una buena temporada en Badalona, donde además de tocar el cielo, los malagueños aprendieron en el partido de ida, una derrota sobre la que construir y establecer unas bases; tópico, pero el Unicaja es un equipo con más registros desde aquel 74-65, aparición estelar de Andrés Feliz, de nuevo amenaza esta tarde, que sacó de la pista a los malagueños como pocas veces se ha visto en la temporada. Esa y los 49 de valoración de Brussino en Gran Canaria, otra tarde de instrucción, escocieron.

Llega la Penya a Málaga con la plantilla al completo, salvo Pau Ribas, baja para lo que resta de temporada por un esguince de tobillo de tercer grado. Ausencia muy importante para los de Badalona. Veteranía, liderazgo, poso, adolecen los verdinegros sin Ribas, un campeón del Mundo en China, además con un Eurobasket. Ante Tomic es el eje, eterno el croata, y una plantilla de inmenso valor: Kyle Guy, Ellenson, Vives o un Joel Parra que se las verá con el Carpena tras lo del Unicaja sobrevalorado; se lo tomaba a broma en la previa.

En 90 ocasiones se han visto las caras Unicaja y Joventut. 45 triunfos para cada uno. Duelo que ha recobrado vida, lo necesitaba la ACB. Coquetearon en Badalona con la desaparición, en Málaga ha sido un reseteo absoluto. Quinto contra sexto. Un clásico, por fin, como tal. Partido de espléndido cartel en el Carpena, peculiar por ese guiño a Martiricos, gusta que desde Los Guindos arrimen el hombro. Toda ayuda, en esta situación agónica, es buena. ¡Qué sirva para hechizar a los de Pellicer!