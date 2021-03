Unicaja-Leganés: el líder llega a Los Guindos

Nuevo reto para el Unicaja Femenino. Tras su brillante victoria el pasado sábado en Los Guindos frente al ISE CB Almería, las de Lorena Aranda volverán a disputar en su cancha este miércoles 17 de marzo un partido de alto nivel frente al líder invicto del Grupo B de la Liga Femenina 2: el Laboratorios Ynsadiet Leganés (20:00 horas, retransmitido por Canal FEB).

Las madrileñas llegan a Málaga sin saber lo que es una derrota, habiendo ganado los 23 encuentros que ha disputado esta temporada. En su último partido, se impusieron Sinergia Soluciones Real Canoe por 72 a 66. En el partido de la primera vuelta, el Unicaja Femenino cayó a domicilio por un ajustado 62 a 56. Ana Pocek es baja para el encuentro al encontrarse recuperándose de su lesión.

El Laboratorios Ynsadiet Leganés posee una profunda plantilla en la que destacan la exterior Imani Tate (15,1 puntos, 4 rebotes, 14,7 valoración) y el juego interior compuesto por Shequila Joseph (9,7 puntos, 8,3 rebotes, 13,7 de valoración), Aitana Cuevas (10,3 puntos, 5 rebotes, 2,4 asistencias) y Maria Jespersen (13,4 puntos, 6,5 rebotes, 18,1 de valoración). En cuanto a números, el equipo madrileño es líder también en anotación (75,7 puntos), porcentajes de tiro (52,2% en tiros de 2, 32,7% en triples y 75,8% en tiros libres), asistencias (16,3) y valoración (86,8). En rebotes, son segundas con 37,4 rechaces por encuentro, únicamente una décima por detrás del líder, el Unicaja Femenino (37,5).

Marta Ortega:”Debemos defender y luchar hasta el final”

La base del Unicaja Femenino Marta Ortega ha valorado el estado del equipo de cara al próximo partido ante el Laboratorios Ynsadiet Leganés: “Venimos de ganar el sábado y creo que eso sube los ánimos. Necesitábamos una victoria y ahora estamos todas estamos eufóricas, con ganas del siguiente partido y de ganar y hacerlo como el sábado, que lo hicimos bastante bien”.

Sobre el rival, ha asegurado que “es el líder de la competición, pero allí les plantamos cara y solo perdimos de 6, pero haciendo el partido como hemos hecho este anterior podemos plantarle cara perfectamente. Debemos defender, luchar hasta el final, no dar ningún balón por perdido y jugar como sabemos. Defender y correr. Se basan mucho en las rachas, no podemos bajar los ánimos aunque ellas metan varias canastas seguidas, tenemos que seguir defendiendo e intentar que no se nos vayan en ningún momento”.