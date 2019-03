"Somos los mismos con diferente actitud"

Luis Casimiro analizó en la víspera del Unicaja-Alba Berlín (20:45 horas, Teledeporte) el duelo ante el equipo alemán dirigido por Aíto García Reneses. El técnico manchego estuvo serio y con un mensaje dirigido a olvidar lo que pasó, lo malo y lo bueno, en el primer partido para centrarse en el segundo. Reiteró varias veces que ya no vale de nada.

¿Qué le dijo al equipo en el descanso en el Max Schmeling Halle? Es una pregunta que se hace el aficionado cajista. "No les dije nada. Tenemos que olvidar el partido pasado, ya es pasado. Todo lo que pasó queda atrás. La idea que le transmití al equipo es que era una parte de tres, se ganara o perdiera, saliera mal o bien. Hay que seguir aprendiendo de lo que hacemos bien y pensar en el siguiente partido. Tenemos el objetivo de intentar hacer un buen trabajo, tenemos que ir adelante", decía Casimiro, sin querer ni hacer sangre por el primer tiempo ni exaltar el segundo.

Más adelante, Casimiro sí respondió al motivo del cambio de defensa entre la primera y la segunda mitad. "Somos el mismo equipo con los mismos jugadores, con diferente actitud. Es concentración, actitud mental, de estar como pedimos cuando hablamos antes. En el descanso de Berlín no pasa nada que no supiéramos antes del primer tiempo. No hubo ninguna pataleta al descanso, sólo repetimos lo del inicio y esta vez sí salió", definió el técnico con más precisión.

La fortaleza del Carpena es esencial. Y Casimiro la valora como algo que puede decantar. "Es la segunda parte de tres posibles, hemos recuperado el factor cancha, dependemos de nuestro trabajo, de nosotros y con nuestro público y el factor Carpena y eso siempre da un extra de motivación y energía, tener a nuestro público en momentos importantes a favor es bueno, el jugador lo agradece mucho. Hay que tener confianza en este equipo. Le pediría al público que sea como es. Ha mostrado respeto, cariño y entusiasmo por el trabajo del equipo. Que esté ahí y anime en los momentos difíciles", continuaba.

"Hay que evitar sus canastas fáciles, no perder balones, leímos bien esa defensa en la segunda mitad, el acierto cambió, hicimos porcentajes de mucho mérito. Tenemos que seguir esa línea de solidez en defensa como en el segundo tiempo", profundizaba Casimiro a la hora de hablar del contrario: "Ellos son conscientes de que estamos en la segunda parte de tres posibles. Me preocupa lo que sería un partido normal contra el Alba. Su rapidez a la hora de encontrar canastas fáciles, facilidad para poner el balón en juego, sacar el primer pase de contraataque. Que sus tiradores no encuentren tiros cómodos, como conseguimos que pasara en el segundo tiempo. Y dominar el rebote, el Alba es el mejor reboteador de ataque de toda Europa, de todas las ligas nacionales, Euroliga y Eurocup, es el mejor equipo de Europa reboteando en ataque. Esos detalles hay que hacerlos ganar".

Sobre el sísmico partido que se vio en Berlín, con alternativas en el marcador muy altas, Casimiro hacía una reflexión más profunda sobre la coyuntura del baloncesto actual. "Es baloncesto, en el baloncesto actual, con dos equipos que no especulamos nada, tomando tiros con poca posesión si son buenos, puede pasar que cambien los partidos, que se remonten. Pueden variar ventajas y recuperar marcadores es más sencillo hoy en día. El partido puede ir bien pero puede cambiar. Tenemos que mirar siempre adelante. Hay que mirar al siguiente paso. El éxito se mide por lo que ganas en la vida, pero también por las veces que te levantas", analizaba.

"No me planteo si estamos como queremos o no, tengo que vivir el minuto a minuto. Ver qué posibilidades tenemos, cómo jugamos mañana, sólo puedo analizar lo que está pasando, tomar las mejores decisiones posibles", proseguía el entrenador cajista cuando se le cuestionaba si el equipo está donde quería.

"Será un partido rápido, de mucho esfuerzo físico, de exigencia, de tomar el mejor tiro independientemente del segundo de tiro. No nos pueden robar balones para que concedamos puntos fáciles en contraataques. Si algo tiene un equipo de Aíto es que no perdona eso. Cuando se juega un play off siempre hay que estar alerta de las variantes tácticas y evoluciones. Hay que ver lo que ha salido bien y lo que no ha salido tan bien. Algo pueda cambiar Aíto, claro", profundizaba sobre las variantes que puede haber en el duelo.

Cuestionado por si la mezcla de juego interior y exterior del equipo es la deseada, Casimiro decía que "Hemos tenido más del 80% en tiros de dos puntos en Berlín, metimos más puntos de dentro que de fuera. Cuando no las metemos se dice que podíamos tirar de dos más. Pero en 4-5 minutos en Berlín metemos cuatro triples y rebajamos la distancia. A veces hacemos malos tiros de tres y también de dos. La pureza de los tiros de dos y tal... En Berlín remontamos rápido con un triple de Dragan, otro triple de Wiltjer, uno más de Wiljter, otro de Sasu.... Y estamos en partido".

Por último, se le cuestionó a Casimiro si espera más de Boatright: "Quiero más de todos, todos tenemos que sumar, cuanto más sumemos. Todos podemos aportar el máximo".