Casimiro: "El Unicaja es un reto apasionante"

Luis Casimiro se presentó como nuevo entrenador del Unicaja. Firma por dos temporadas y coge las riendas para inaugurar una nueva etapa tras el lustro de Joan Plaza al frente de la entidad. A sus 58 años (los cumple la próxima semana), transmite mucha ilusión y ambición el técnico manchego.

"Agradecer a Eduardo, a Unicaja club, a Unicaja entidad que cuenten conmigo, que confíen en mi persona y mi trabajo para poder dirigir a este equipo", empezó Casimiro, que se mostró "muy contento, sabéis que me muevo por retos. Venir al Unicaja es un reto apasionante. Vengo con muchísima ilusión y quiero trabajar con la mayor motivación posible para llegar al máximo. Ser ambiciosos en el día a día, ganar partidos y os traslado mi gran ilusión por volver al Unicaja y por que se confíe en mí para llevar este proyecto".

Casimiro dice que no se saca ninguna espina tras su salida hace seis años: "Las espinas duelen y para mí no tuve ninguna espina clavada nunca, porque en todo momento me dijeron la verdad. Cuando estuve la anterior vez se me dijo la realidad como era. Me sentí valorado y la entendí. Formamos parte de un mundo profesional y acepté la situación, me lo contaron conforme podían. Etapa nueva, aquello fue un trabajo apasionante. He tenido que el recibimiento de la afición era de gran cariño para el poco tiempo que estuve, el gran respeto que me habéis mostrado los medios, el reconocimiento. Por tanto, otra vez aquí. Como aquel decía, decíamos ayer... Vamos a seguir trabajando por esta pasión que tengo por este deporte".

"No soy de grandes titulares, sí de trabajar el día a día", prosiguió el técnico manchego: "Me gusta marcarme pautas inmediatas. Ayer con el grupo de trabajo estuve 4-5 horas trabajando en lo que tiene que ser fundamental, la confección del equipo, es lo fundamental. Debemos ponernos a trabajar en la pretemporada. Los objetivos pasan por el máximo desde la ambición, desde el trabajo diario y la coherencia. El máximo porque no podemos ponernos límites. Conforme hagamos nuestro trabajo así de lejos llegaremos. Mensaje ambicioso o conservador no vale. En mi trayectoria he ganado Liga, Supercopa con TDK o Gran Canaria o finales europeas con Pamesa sin tener presupuesto para ello. A ver dónde nos coloca el baloncesto".

Sobre la idea de sustituir a Joan Plaza tras cinco años, Casimiro sonreía: "Esta pregunta me la han hecho en más sitios, he sustituido a grandes estandartes del baloncesto español. He ido detrás de Aíto, Pedro Martínez... Y hasta los he mejorado. Reconozco el trabajo de Joan en Málaga, es sencillo, lo ha hecho muy bien. Cinco temporadas en el club dice bastante del club y del entrenador, reconoce el trabajo de ambas partes. Una vez que trabaje no miraré hacia atrás. Daré la personalidad que he tenido en mi trabajo durante bastantes años. A tomar mejores decisiones y hacer mi trabajo lo mejor posible. A tope".

Sobre si bajar de un equipo de Euroliga como el Gran Canaria a uno de Eurocup como el Unicaja la próxima temporada, Casimiro era taxativo. "Venir a Unicaja no es bajar nada. Estamos hablando de uno de los mejores proyectos del baloncesto español en la historia. Es un paso adelante, dirigir desde el principio, sentando las bases de mi filosofía", afirmaba con rotundidad Casimiro: "He jugado Euroligas con equipos humildes, ya había pasado por ahí, la próxima temporada del Gran Canaria la ha vivido ya. Prefiero el reto. Allí como entrenador no puedo hacer nada mejor. Se ha hecho historia, toqué techo, me motiva más otros retos, que para mí puede ser el Unicaja.

Se refirió Casimiro a otros temas:

Estancia: "Si puedo cinco temporadas sería ideal. Síntoma bueno por ambas partes. Soy profesional y sé que las cosas tienen que salir bien. Que vendamos los resultados necesarios. Dos temporadas me parece que es una estabilidad buena para el entrenador. Me interesa y estaré implicado en el hoy, en el presente, vivir de realidad. Para mí el presente es muy apasionante. Construir el equipo, desarrollar al equipo. Dos temporadas da bastante estabilidad".

Sin descanso: "Encantado de no tener vacaciones y de que no me quiten esto. El cambiar te resetea. Cambias el trabajo diario, de preparar partidos por otra situación nueva, que me motiva muchísimo. Tomar decisiones para ver jugadores no agota a nadie. Da vida, apasiona. Estuve viendo jugadores esta noche, que no vamos a desvelar de momento (risas). No me importa enlazar, te vas reciclando".

Tipo de juego: "Primero, los jugadores que tenemos, no podemos hacer un canto a la alegría sin ver qué jugadores tenemos. Pero yo creo que lo primero es intentar es exprimirles su rendimiento al 100%. A la hora de plantear el juego que sus virtudes la explotemos y tapemos carencias. Que nos den el máximo. Si nos da que podemos tener una buena defensa, un buen rebote, jugar con ritmo... Es un baloncesto que impera, qué haces por cada posesión si si anotas más o menos puntos. Me gusta tener dinamismo, cierta alegría pero dentro de unos límites".

Confección del cuerpo técnico: "Con bastantes de ellos ya trabajé, profesionales identificados con el club, implicadísimos. Nunca he llevado preparadores y fisios, la gente de club que hay en los sitios es un apoyo y un sustento para hacer un buen trabajo. Estoy encantados con ellos, todo es muy bueno".