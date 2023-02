El Unicaja Mijas prueba su gran racha en León (20:30)

La buena racha del Unicaja Mijas pasa por Castilla y León. Tras conseguir 4 victorias consecutivas y continuar imbatido en este 2023, las malagueñas se enfrentarán a domicilio al BF León este sábado 4 de febrero, a partir de las 20:30 horas (retransmitido por ⇒Canal FEB).

El BF León marcha 9º de la Liga Femenina 2, con 6 victorias y 9 derrotas, solo 2 puestos por debajo del Unicaja Mijas en la clasificación, que posee un triunfo más. En su último encuentro, las leonesas se impusieron al CB Arxil por 64 a 69. Por otro lado, las malagueñas buscarán resarcirse de la derrota sufrida en la primera vuelta en Los Guindos, donde cayeron por 44 a 63 ante las castellanas, siendo Elena Moreno la más destacada de aquel choque (12 puntos, 6 rebotes).

A nivel individual, la ala-pívot Cesarina Capellán (14,7 puntos, 6,4 rebotes, 13,1 de valoración), las exteriores Marina Fernández (7,9 puntos, 4,1 rebotes), Laura González (8,6 puntos, 5,1 rebotes) y Florencia Niski (8,9 puntos) son sus principales referencias.

Jesús Lázaro: "No debemos relajarnos"

El entrenador del Unicaja Mijas Jesús Lázaro ha asegurado que el equipo "no debe mirar hacia arriba, debemos seguir haciéndolo hacia abajo hasta que no estemos matemáticamente salvados. No debemos relajarnos y pensar en otro tipo de objetivos, pero el escudo es muy exigente y tenemos que seguir, mirando siempre que podamos hacia arriba, pero no podemos engañarnos. Evidentemente, con cuatro victorias seguidas tenemos que aspirar a la quinta. Vamos a ir allí a ganar y tenemos todas las opciones. El equipo está muy bien, con mucha confianza, pero tenemos que tener los pies en el suelo".

Para el técnico, "el BF León tuvo un inicio fuerte de competición, pero nosotros tenemos que tener en cuenta el partido de casa, en el que nos ganaron bien. Ahora parece que el equipo está en otra dinámica, pero respeto máximo al rival. Tenemos que ir con la máxima ambición y precaución, vienen de ganar en Arxil, por lo que es un equipo muy competitivo y bien entrenado".

El Unicaja Mijas se enfrentará este sábado 4 de febrero al BF León en el Palacio Municipal de los Deportes de la ciudad leonesa (20:30 horas, retransmitido por ⇒Canal FEB). El encuentro corresponde a la Jornada 16 de la Liga Femenina 2.