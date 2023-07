El Unicaja-Peristeri, en el 'Tour of Europe' de la BCL

La Basketball Champions League anunció los partidos de la jornada en cada fecha de la competición, que en su primera fase se disputará entre el 17 de octubre y el 20 de noviembre. Y entre los elegidos está uno del Unicaja, el que el 7 de noviembre le enfrentará en el Martín Carpena ante el Peristeri griego, dirigido por Vassilis Spanoulis. Será el tercer encuentro del equipo de Ibon Navarro en la competición.

El Tour of Europe, como ha denominado la competición a los mejores partidos de cada semana en el torneo, escoge a 10 y entre ellos estaba el del Unicaja. La cuenta de la competición también hablaba esta semana de las mejores parejas de la competición y en ella contaba con la formada por Kendrick Perry y Kameron Taylor entre las 10 mejores de la competición.

El equipo malagueño jugará su primer partido el miércoles 18 de octubre en la pista del Falco Szombathely a las 18:00 horas. El primer partido en casa será el martes 24 de octubre ante el Le Mans, en el horario de 20:30 horas, el que será habitual, como el año pasado, en los partidos de la competición europea en el Martín Carpena. El martes 7 de noviembre se recibe en el Carpena al Peristeri (20:30), el equipo dirigido por el mítico Vassilis Spanoulis. El miércoles 22 de noviembre tocará visitar al Le Mans francés (20:30) en el inicio de la segunda vuelta. El miércoles 6 de diciembre se jugará en Málaga ante los húngaros del Szombathely (20:30) y se acabará la primera fase el martes 19 de diciembre en Atenas ante el Peristeri (18:00). Es la hoja de ruta de la competición en el primer paso en la competición europea.

♨️ These couples are so hot, we should call this "𝗧𝗼𝗼 𝗛𝗼𝘁 𝗧𝗼 𝗛𝗮𝗻𝗱𝗹𝗲".Who's the most exciting backcourt in the #BasketballCL? pic.twitter.com/gBLiaElD5R