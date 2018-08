Lessort y Wiltjer, en el sitio preciso

El Unicaja presentó oficialmente a Mathias Lessort y Kyle Wiltjer. Dos jóvenes (22 y 25 años) que traen sangre fresca para el equipo malagueño y que deberán hacer crecer al bloque al tiempo que se desarrollan. Transmitieron ganas en su debut ante los micrófonos, habrá que verles en la pista.

Carlos Jiménez, director deportivo, les definió y explicó los motivos de sus fichajes. "Han sido dos jugadores que seguimos durante la temporada, nos hemos enfrentado en Euroliga contra Estrella Roja y Olympiacos y estamos muy contentos por el momento de los jugadores en sus carreras. Momentos deportivos de consolidación y progresión. Nos van a dotar de energía, son de nivel de Euroliga y nos van a dar mucha calidad", decía Jiménez.

"Han mostrado una gran ilusión por formar parte del grupo y lo ponemos en valor. Van a seguir creciendo, queremos que todo jugador evolucione en su carrera profesional. Se han mostrado muy contentos con su integración y conociendo el club. Las sensaciones son muy buenas. Con muchas ganas de formar parte de este proyecto. Que les salga bien a nivel individual y colectivo", deseaba Jiménez.

Mathias Lessort (llevará el número 26) y Kyle Wiltjer (el 33) emplearon referencias de jugadores bien conocidos en Málaga con los que tuvieron trato a lo largo de su vida y carrera. Flo Pietrus, Alen Omic, Giorgos Printezis y Domas Sabonis contribuyeron al sí del francés y el canadiense a la oferta del Unicaja.

"Jugué los últimos seis meses con Alen Omic y es un enamorado de la ciudad de Málaga, me habló muy bien. Además soy un buen amigo de Flo Pietrus, me dijo buenas cosas y estoy excitado por estar aquí. De la organización sólo tengo buenas referencias, de la ciudad y el club", decía Lessort, mientras que señaló Wiltjer que "oí buenas cosas de Domantas Sabonis y Giorgos Printezis, que estuvo con él el año pasado, grandes cosas. Oí que Málaga es muy bonita, que los fans son especiales y también pude ver que los fans son muy pasionales. La ciudad me gusta y el club es muy profesional, lo vi en persona el año pasado".

Es la segunda temporada de Wiltjer en Europa y cree que podrá verse una mejor versión de su juego. "Es diferente el baloncesto en Europa del de Estados Unidos. Tardé dos meses en coger las reglas y cambios, es otro estilo de juego. Ahora en mi segundo año estaré más cómodo, estuve en un equipo talentoso como el Olympiacos. Pude aprender cosas y coger trucos tras jugar cada día delante de Printezis. Estoy más maduro, quiero seguir aprendiendo y adaptarme mejor", afirmó el canadiense, cuyo padre, Gregg, jugó en los 80 en España: "Dice que es uno de los sitios que más le gustó en su carrera. Ha intentado enseñarme algo de español, pero habláis muy rápido (dijo en español). Pero sólo me dijo buenas cosas de España".

Lessort es quizá el jugador que más expectación ha levantado por su potencial y su espectacularidad. Él acepta el reto recalcando que lo primero es el equipo. "Es una motivación para mí que se cree expectación, bajo presión siempre doy lo mejor. Realmente quiero coger adaptarme y rendir rápido, pero nadie espera más de mí que yo mismo. Pero el equipo viene primero. No me gusta hacer números si perdemos, es que hay que olvidar eso. Quiero que podamos ganar la Eurocup o llegar lo más lejos posible en la ACB. No quiero destacar por encima de nadie. No le presto atención", señaló el poderoso francés, que descartó ofertas de Euroliga porque pensaba que el Unicaja era el mejor lugar para seguir su carrera: "Tenía ofertas de Euroliga, es verdad, pero tenía que tomar la mejor decisión y la mejor decisión es Málaga, es un sitio en el que voy a tener un rol importante, una buena organización. La ACB es la mejor de Liga de Europa y la Eurocup es realmente buena, jugaré con buenos compañeros. No jugar en Eurloiga no es un gran problema para mí. Es el mejor paso para mí venir a Málaga".

Por último, Wiltjer señaló la importancia de Domas Sabonis, con el que jugó en Gonzaga dos años y trabó una gran relación, en la decisión. "Soñábamos jugar de profesionales, juntos trabajábamos cada día para ello. Me decía cosas buenas, no sólo fuera de la pista, de Málaga. Domas pensaba que era un sitio ideal para mí Málaga. Me dijo muy buenas cosas de la organización y me dijo que viniera y lo hiciera lo mejor que sé y seguro que tendría suerte. Sé que él se formó aquí y sólo habla maravillas de Málaga y el Unicaja", dijo el canadiense, antes de rematar elogiando a otro fichaje, Brian Roberts, con el que coincidió el año pasado en el Olympiacos: "Es un tremendo líder en la pista, agresivo y al mismo tiempo anotador y pasador, sabe mezclar a la hora de jugar. Disfruté mucho a su lado en Grecia, es un gran tipo, un gran trabajador que es muy generoso. Por ejemplo, a Mathias y a mí nos pondrá en la situación correcta para anotar. Siempre dispuesto a trabajar".