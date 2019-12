Por ahora, respaldo

No gusta lo que se ve en la pista, pero por ahora no se toma ninguna medida drástica en el Unicaja. Ayer hubo Consejo de Administración en Los Guindos, en el que se trató el nombramiento de Francisco Sáez, nuevo gerente del club. Evidentemente, se habló de la situación deportiva, con la que hay cierta alarma porque no se acaba de carburar tras dos meses de competición.

Hacer aseveraciones definitivas es arriesgado en la coyuntura actual. Dos derrotas seguidas pueden hacer varias opiniones, pero de momento la idea es no acometer fichajes. El director deportivo, Manolo Rubia, ha recabado información en el mercado y preguntado por situaciones concretas de jugadores, como es su cometido, pero de momento se opta por respaldar a la plantilla actual, no se va a fichar de manera inmediata. Luis Casimiro ya ha recalcado varias veces públicamente que quiere acabar la temporada con esta plantilla. Pero es el primer consciente de que hay carencias serias. Y las medidas que toma no desatascan. La dirección, el tiro exterior o la producción interior son algunos de los múltiples problemas que se atisban sin profundizar demasiado.

Vienen ahora dos partidos en casa, ante el Herbalife Gran Canaria y el Oldenburg, para remontar en la ACBy asegurar, al menos, el segundo puesto en el grupo de la Eurocup. El calendario sigue visitando al Barcelona y al Trento, recibiendo al Casademont Zaragoza y viajando a Fuenlabrada para cerrar 2019.Es esta una temporada especial, como todas en la que se celebra la Copa en Málaga. El equipo perdió las tres veces (2001, 2007 y 2014) en el primer partido de la competición y hay ilusión por hacerlo bien. En la Eurocup, la competición más importante seguramente, se marcha bien, líder del grupo. Es en la ACB donde chirría ese balance negativo en el primer tercio de competición. Con dos meses ya ha habido tiempo, con una veintena de partidos, para hacer un diagnóstico de problemas.

El Unicaja se ha caracterizado en su trayectoria por dar bastante estabilidad de los entrenadores para que desarrollen sus proyectos y no se cuestiona a Luis Casimiro internamente. La preocupación existe, no obstante, con cómo marcha el equipo. Aunque no se tomen, de momento, medidas extremas.