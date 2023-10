Unicaja - Río Breogán: El lobo disfrazado de cordero (18:30)

Las cosas comienzan a salirle de cara a Unicaja y una buena prueba es que rompió la racha de tres derrotas consecutivas y ya ha cosechado cuatro victorias de la misma manera entre la Liga Endesa y la Basketball Champions League. Pese a que todo está saliendo a pedir de boca, el ambiente está raro y se debe a que la exigencia es máxima y el duelo contra el Le Mans mostró carencias y un equipo que funcionó a ratos. Algo comprensible por el cansancio, pero que se debe de evitar a toda costa.

El cuadro malagueño tiene la oportunidad de confirmar este buen momento y cerrar la puerta a los fantasmas del mal momento vivido recientemente. A priori, el rival no es de mucho cartel por su situación en la clasificación, sin embargo, no es oro todo lo que reluce y su puesto no hace justicia al juego del equipo y la calidad de los integrantes de este. Ibon Navarro habló sobre esto en rueda de prensa: "Creo que la clasificación de Breogán es irreal, con las bajas de Sisko, Momirov, que se va a convertir en un jugador de nivel. Están teniendo problemas de lesiones, pero están en reconstrucción, es un equipo que trabaja muy bien. No es casualidad las estadísticas que tienen, les falta acierto porque son de los peores en tiros de dos y de tres. Esta semana que no han tenido partido europeo con lo que llegaran más frescos".

Unicaja llega al duelo con una baja que es Augusto Lima y con Kendrick Perry como duda, ya que recibió varios golpes en el hombro en el partido de Basketball Champions League contra el Le Mans francés y podría quedarse fuera de la convocatoria en favor del canterano Mario Saint-Supery, que recibió palos del técnico tras el partido contra el conjunto galo.

El Río Breogán llega con bastantes bajas, dado que su enfermería está hasta la bandera por las lesiones de Polite, Sergi García y Nakic. Además de estas, el cuadro gallego no podrá contar con su flamante fichaje estrella Justin Anderson.

Pese a esto, siguen siendo muy peligrosos, ya que están posicionados como la mejor defensa de la categoría de oro del baloncesto español, pero, en esta ocasión, se verán las caras con el equipo entrenado por Ibon Navarro, que es el segundo mejor ataque de la misma.

El técnico hizo una pequeña radiografía de los gallegos en la previa: "Es un equipo con un porcentaje de tiro anormalmente bajo. Creo que tienen jugadores que no están en sus números habituales. Han conseguido números propios de esforzarse muchos. Está haciendo un gran trabajo. Nos va a hacer trabajar mucho, porque es una de las mejores defensas de la liga. Vamos a necesitar un gran trabajo atrás para poder correr".