Se han conocido en los últimos días los listados de la selecciones españolas en categorías inferiores, desde la sub 15 a la sub 22, para competiciones oficiales o entrenamientos según el grupo de edad. Hay importante presencia de jugadores del Unicaja. Tanta que sólo el Barcelona aporta este verano más jugadores a los distintos grupos de la FEB.

El conjunto azulgrana aporta 14 jugadores y tras él, con nueve, aparecen empatados Unicaja, Real Madrid y Joventut de Badalona, con nueve. Tiene siete el Zaragoza, seis el Gran Canaria, cinco el Valencia y cuatro el Estudiantes. En total la FEB ha llamado a 87 jugadores, de los cuales el 95% -un total de 83- juegan o han jugado en canteras de clubes de la ACB.

Pablo Tamba y Pablo León están en la sub 16; Pablo Sánchez, Javier Rodríguez y Jeff Godspower en la sub 17; Alessandro Scariolo e Ismael Tamba en la sub 18; Ignacio Rosa en la sub 20 y Rubén Guerrero en la sub 22. La única selección en la que no hay ningún convocado de las que se han formado es la sub 15. De ellos, Alessandro Scariolo competirá la próxima temporada en la NCAA. También están Morgan Stilma con la sub 20 de Holanda, Pierre Sene con la sub 19 de Senegal y estuvo en unos entrenamientos Adrián Ramírez con la sub 18.

Además de los que pertenecían la temporada pasada al Unicaja, también habría que contar a Gody Dike (Real Madrid, el próximo año en Loyola Maryland en la NCAA), Jesús Carralero (Campbell University) y Rubén Domínguez (Torrelodones), que pasaron al menos cuatro temporadas en los equipos inferiores del Unicaja y la EBG. También estuvo Francis Alonso en la órbita de esa sub 22 que se formó, pero sus compromisos en EEUU le impidieron acudir.

En el plano técnico, Paco Aurioles dirigiró a la selección sub 22 en su periplo en Melilla, Chiki Gil estará con la selección sub 17 que dirige Jesús Lázaro y Enri Salinas, preparador físico de la cantera, estará en el staff de la selección absoluta en el Mundial de China a las órdenes de Sergio Scariolo.

Jugadores que aportan a las selecciones inferiores

Equipo Jugadores

Barcelona 14Unicaja 9Real Madrid 9Joventut 9Basket Zaragoza 7Gran Canaria 6Valencia 5Estudiantes 4UCAM Murcia 3Fuenlabrada 3CB Canarias 2Manresa 2Obradoiro 1Baskonia 1