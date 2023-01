Unicaja - Surne Bilbao: Ante los problemas (21:30)

Cambió el año, pero no se fueron las ganas de contemplar partidos del Unicaja. Después de temporadas en las que se hacía cuesta arriba ir al Carpena a ver al equipo, esta temporada es diferente, para bien. El equipo ha reenganchado a la gente, pero ahora le hace falta un empujón. Han llegado los problemas en forma de lesiones. Una, terrible, la de Augusto Lima, que se perderá lo que queda de 2023 por una lesión en el último partido ante el UCAM. Era el ancla defensiva y el mejor protector de aro de la plantilla malagueña. Una pérdida muy sensible que, a expensas de que el club encuentre el relevo más aproximado, obligará a los otros interiores a dar un plus para amortiguar su pérdida. Además, Tyler Kalinoski y Darío Brizuela convalecen de sendos esguinces de tobillos. El del americano más serio y el del vasco más leve, pero más reciente.

El Unicaja ha demolido a los rivales por ritmo e intensidad, ganando muchos partidos con amplitud. Ahora seguramente tocará, sin perder esa esencia, trampear más los partidos, que seguramente sean más enfangados y no tan redondos. Será también, en cierta forma, un buen ensayo para cuando lleguen los partidos a vida o muerte, la Copa o los play off europeos o nacionales, que se catarán de nuevo si todo sigue por esta senda.

Es el Surne Bilbao el primer rival de 2023, que se espera que sea un gran año. El primer tercio de la temporada bordeó el sobresaliente, pero las notas parciales se diluyen ante la final. Jaume Ponsarnau ha tenido banquillos en la última década, alguno de alta enjundia como el Valencia. Sus colegas hablan de él como entrenador de referencia, muy buen maestro. Está llevando al Bilbao, al que se le vaticinaban problemas después de la era Mumbrú, a jugar a un gran nivel. Evitó el play in en la BCL, como el Unicaja, y depende de sí mismo para ir a la Copa del Rey, ubicado en el octavo puesto y con balance positivo (7-6). Ha arrancado buenas victorias y ha desplegado un juego por momentos brillante. El abanico exterior cajista tendrá trabajo para parar a Lude Hakanson, uno de los bases más en forma de la Liga y al que no hay que perder de vista por su condición de cupo, y de Adam Smith, el americano que el club vizcaíno contrató para relevar al lesionado Goudelock. Hay dos canteranos de Los Guindos en el rival, que recibirán su ovación en la presentación. Francis Alonso, tras dos temporadas en el primer equipo cajista, emprendió un nuevo camino en Bilbao. Empezó bien, pero después no está teniendo mucho protagonismo, de hecho sus cifras son inferiores a las que tenía el curso pasado en Málaga. Como buen anotador que es, siempre un peligro candente. Además, Ignacio Rosa, que estuvo desde infantil a su primer año de senior en Málaga y que, tras madurar en la LEB varias temporadas, a sus 23 años aterrizó en la ACB. El Surne tiene buenos anotadores y piezas bien ensambladas. La máquina cajista ha sido infalible ante equipos de zona media y baja de la tabla. Un gran test.