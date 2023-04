El Unicaja avanza en las renovaciones de Tyson Carter y Will Thomas

Con siete renovaciones (Kalinoski, Perry, Djedovic, Ejim, Kravish, Brizuela y Osetkowski), todos salvo Ejim con contrato asegurado hasta 2025 (hay las lógicas cláusulas de salida) más el contrato en vigor de Alberto Díaz,, cuyo futuro se abordará en breve también, y la continuidad pactada con Barreiro al no ejercerse la cláusula de corte, van quedando pocos huecos en la plantilla de la próxima temporada, con Ibon Navarro al timón también hasta 2026.

Will Thomas y Tyson Carter son las siguientes tareas pendientes. Y también puede haber noticias positivas, la sintonía es buena. Las conversaciones siguen fluyendo aunque tienen sus tiempos. "Seguimos trabajando. Conocéis la situación de todos los jugadores, vamos a seguir trabajando con la tranquilidad de tener varios jugadores más el entrenador con contrato ya asegurado. Hay situaciones que son opciones de club, otros que tienen contrato y otros dos casos en los que venimos trabajando como dijimos, cuando toque comentaremos lo que haya que comentar. También de los que quedan sin renovar está la voluntad y eso da tranquilidad. Después habrá situaciones que podremos hacer o no, pero el punto de partida es bueno", señalaba el director deportivo cajista, Juanma Rodríguez, cuando era cuestionado por los siguientes pasos para completar la plantilla de la próxima temporada. El reto de repetir plantilla no está tan lejos. Con Augusto Lima hay un pacto también para continuar y que pueda recuperarse en Málaga de su grave lesión y Sima queda en el aire la opción del club.

La situación de Will Thomas, que pronto cumplirá 37 años, es conocida. El club tiene una opción, pero la idea es hacer un nuevo contrato. El nivel que está mostrando el de Baltimore ya entrando en el tramo final de temporada es óptimo, apareciendo en momentos calientes para decantar partido y dando una seguridad tremenda al equipo. La gestión propia y del cuerpo técnico lo ha permitido.

Tyson Carter tiene una opción de salida del Zenit, que tiene sus derechos. La situación en el baloncesto europeo y los equipos rusos no tiene visos de cambiar a corto plazo. El MVP de la Copa del Rey es una pieza golosa, pero en Málaga, como le sucede a Osetkowski, siente que está elevando su nivel como jugador. Habría que pagar una indemnización asumible y su sueldo en el Zenit es alto, de hecho los rusos pagan una parte del sueldo. Pero el jugador percibe que está bien arropado y en un lugar bueno.

La perspectiva de Ibon Navarro sobre las renovaciones también era optimista. "Claro que sí, es una buena noticia. Habla bien de la idea de proyecto del club, no sólo por resultados sino por consolidar un proyecto. Han llegado los éxitos demasiado pronto. Si se hace una historia perfecta, es ir poco a poco y al segundo o tercer año hacer "pum". Y hemos hecho pum a la primera. No es lo ideal, porque crea expectativas por encima de la realidad. La parte positiva es que no hemos tenido que convencer a nadie de que hay un proyecto, pero hay que ser realistas. En las competiciones que jugamos, ganar es tremendamente complicado y no es lo habitual, es la parte negativa de lo que estamos haciendo", analizaba el entrenador.