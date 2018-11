Más soldados alistados

De nuevo, gran actuación coral en el Unicaja para sacar adelante un partido con muchas aristas y que exigió una buena versión de muchos jugadores del equipo malagueño.

Jaime Fernández

Le costó anotar (1/5 en tiros de campo) y perdió balones (cinco), pero incluso en un día gris es importante. Su defensa fue clave en varios lances y supo fajarse para aportar otras cosas.

Sasu Salin

Gran momento del finlandés, con 18 puntos para añadir a su gran defensa. Máximo anotador del equipo, ha sumado 35 puntos en los dos últimos encuentros. Ha respondido al paso adelante necesitado con la lesión de Alberto.

Dani Díez

Gran momento para el madrileño, que no se ha abandonado cuando no le salían las cosas. Arrancó la ovación del Carpena con un gran tapón y un triple en el último cuarto. El equipo le arropó y demostró que está con él.

Dragan Milosavljevic

Marcó el nivel defensivo al inicio del partido. En su línea de solvencia atrás, no aportó demasiado en otras facetas del juego, apenas cuator puntos.

Giorgi Shermadini

El hombre más valorado del partido. 12 puntos y siete rebotes. Fue importante en el desarrollo del partido, dio números y canastas importantes.

Adam Waczynski

Con un oponente bastante molesto como Rojas, sus cifras de anotación no fueron altas, pero tuvo algún instante defensivo de buen nivel. No es un jugador duro, pero el partido no le sobrepasó.

Brian Roberts

No anotó en tiros de campo (6/6 en tiros libres), pero repartió ocho asistencias. El entrenador le venera porque es su extensión en la pista y sabe cuándo manejar las marchas.

Mathias Lessort

Bien el francés más allá de los números (ocho puntos y cuatro rebotes). Aportó lo que demandó el partido. Subió un ataque y dio una asistencia en bote. En estático, varios pases muy inteligentes.

Kyle Wiltjer

11 puntos de salida que sirvieron para marcar las primeras distancias. El partido se tornó muy físico y ahí le costó más. Su calidad anotadora, no obstante, es siempre bienvenida.

Carlos Suárez

El capitán cajista sumó un triple importante para devolver la ventaja en el marcador en el tercer cuarto. Labor ingrata con pares bastante atléticos.