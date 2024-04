Unicaja - UCAM Murcia, Final Four de la BCL: Un círculo de 23 años (21:00)

El proceso que comenzó el 18 de octubre en el Arena Savaria del Falco Szombáthely, en Hungría, desemboca no muy lejos, a algo más de 500 kilómetos, en Belgrado, este fin de semana. La Final Four corona al campeón de la Basketball Champions League. El camino no es muy glamouroso en clave baloncestística. Viajes también por Le Mans, Atenas, Cholet, Estrasburgo, Bursa y Patras. No es la primera clase de la canasta continental, pero siempre compitió el Unicaja con profesionalidad, honrando y elevando el nivel de la competición. Cayeron derrotas con Peristeri y Le Mans en la primera fase, intrascendentes, y desde entonces encadena ocho victorias seguidas que le han trasportado hasta el Belgrado Arena con la etiqueta de favorito.

Se asume que es incómoda, pero no puede renegar de ella el Unicaja porque le delatan un baloncesto primoroso y una hoja de resultados excelsa. No obsta para definir la segunda semifinal (21:00 horas, Teledeporte, Canal Sur y 101TV) como un partido muy complicado el del UCAM Murcia. Un equipo que practica un baloncesto con similitudes al del equipo malagueño. Duro, correoso, capaz de jugar muy bien en ritmos altos como el que proponen Ibon y sus jugadores. Hay un detalle, que no sólo es cábala y probabilidad. El Unicaja venció en los últimos cuatro partidos, en varios con suficiencia importante y en tres competiciones distintas (BCL, Supercopa y ACB). Si se tira más hacia atrás, la ventaja malagueña se atenúa (7-5 en los 12 últimos duelos). Pero se vio, por ejemplo, en el primer partido del play off de la Euroliga Barça-Olympiacos. Ganó el cuadro catalán los dos partidos de temporada regular y los de El Pireo dieron primero en el Palau en la eliminatoria. Hay un componente mental de revancha (así lo verbalizaba Jelinek en estas páginas) en el rival que ha perdido mucho que puede conectar también con un punto de confianza por la superioridad ya exhibida para el ganador. Y también desde el punto de vista táctico, quien pierde debe buscar propuestas y soluciones distintas. Y en ello andará Sito Alonso.

Tanto Ibon como Sito manejan plantillas muy profundas y ambos deberán hacer un descarte para jugar porque les sobra un jugador. Tiene más flexibilidad el UCAM porque tiene más cupos. En el caso del Unicaja hay cierta desazón porque todos son piezas importantes en el preciso mecano que maneja el vitoriano. Quizá, por la distribución de efectivos, el descarte debería ir más hacia un interior de entre los no cupos. Será un trago complicado, pero se sabía que llegaría en este día D esta situación. Son problemas de rico también, dejar fuera por exceso.

Hay cierta incertidumbre sobre qué aspecto presentará el Belgrado Arena. Una enorme construcción, con dos décadas de vida y alguna cicatriz por el paso del tiempo, que no será ni remotamente la caldera que es cada semana cuando Partizan y Estrella Roja juegan la Euroliga. Con suerte, los equipos participantes traen algo menos de 2.000 espectadores. Aunque se han puesto precios de entradas baratos, apenas se ha palpado hasta hoy en Belgrado ambiente relativo al evento. Las conexiones para venir no eran las mejores. Pero tiene su encanto. Un lugar sagrado en el baloncesto europeo, en el que uno puede cruzarse en apenas unas horas con Pesic, Maljkovic y Obradovic, 15 Euroligas, varios Eurobasket, dos Mundiales e infinidad de títulos entre los tres. Son sólo tres ejemplos de lo que es la canasta en este lugar. Un lugar genéticamente preparado para este deporte, con una media de altura elevada, mentes privilegiadas y extremadamente competitivos. Es esta la receta para ganar. El Unicaja ha ido adquiriendo registros en este acelerado proceso de crecimiento de año y medio. Ha sufrido también decepciones y aprendió de cicatrices.

Antes, abren la competición el Peristeri de Spanoulis y el Lenovo Tenerife, hasta ahora patriarca de la competición. El viaje desde Szombáthely ha desembocado en Belgrado, donde se unen el Danubio y el Sava. Apenas a 80 kilómetros, en Vrsac, el Unicaja levantó su primer título oficial. Es el momento de cerrar un círculo 23 años después.