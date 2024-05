1x1 del Unicaja - UCAM Murcia: Un equipo irreconocible

No se reconoce el Unicaja en este play off de semifinales. El UCAM Murcia le tiene cogido por la pechera y no puede soltarse. Los jugadores cajistas no son el mismo equipo de la temporada, empequeñecidos por un rival que está jugando un baloncesto tremendo.

Dylan Osetkowski (*)

Quiere y no está haciendo malos números (12 puntos y cuatro rebotes) pero no tiene ese impacto en los partidos que tuvo durante todo el año.

Melvin Ejim (*)

Está siendo de lo mejor en la eliminatoria, está en un buen momento, aportando más en ataque, pero en defensa no está siendo tan determinante.

Tyler Kalinoski (*)

El rival le negó los tiros de manera constante, ajustó tras el primer partido. Y apenas pudo meter un tiro libre. En los demás aspectos del juego cumplió.

Kameron Taylor (*)

Dio energía extra tras jugar con el ojo aún morado por el golpe del primer día. Sumó siete puntos, cuatro rebotes y tres asistencias, tuvo presencia.

Jonathan Barreiro (-)

Poca participación y poco peso del gallego en un partido en el que no dio su mejor nivel. Algo impreciso de arranque, ya no volvió.

Alberto Díaz (**)

Intentó echarse al equipo a las espaldas en el cuarto final llevando las riendas, pero no bastó. A veces sus ganas de abarcar campo y defensa provocaron algún desajuste. Sumó 15 puntos y cuatro asistencias (18 de valoración).

Tyson Carter (*)

De lo mejor al principio, después se fue evaporando y apenas tuvo presencia ofensiva. Dio buenos minutos de base al final del segundo cuarto ante la zona.

Nihad Djedovic (-)

Intentó dar guerra el bosnio, pero en ataque apenas metió un triple. Le gustan estos partidos, pero no llegó.

Will Thomas (-)

Desconocido el de Baltimore en estos dos partidos, superado completamente.

David Kravish (*)

Nervioso el americano, que no se habitúa a la zona (cinco pérdidas). En algún momento se le encontró y produjo (ocho puntos), pero no está a su nivel.

Kendrick Perry (*)

12 puntos y cuatro asistencias, algo mejor que en el primer partido, debería ir hacia arriba.

Yankuba Sima (*)

El catalán mejoró las prestaciones de Lima (ocho puntos y cinco rebotes) y tuvo momentos de empuje.