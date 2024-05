Unicaja - UCAM Murcia: Esto es el play off (20:30)

Es tiempo de play off, es decir, no lo hay para lamerse heridas. En 48 horas hay otro reto, en 72 puede cambiar el casillero y en 96 ser prehistoria lo de seis días antes. La entrada en las semifinales del Unicaja no fue la idílica ante el UCAM Murcia. Hay que prepararse para una versión similar del cuadro pimentonero. Puede haber un desgaste físico, pero su estado de confianza es brutal. Y tienen la oportunidad de quedarse a una victoria en casa de una final de ACB. A la inversa, el Unicaja necesita una igualada con urgencia. Y ese carácter urgente hace que el partido de esta noche (20:30 horas) cobre un carácter especialmente relevante. Hay presión y obligación, pero también esa adrenalina que obliga a evitar el fallo. Lógicamente, las sensaciones fueron malas tras la derrota. Con el Baxi Manresa se sufrió en el primer partido y después se voló en tierras catalanas. Ahora hay menor margen de recuperación. Por composición de plantillas y rotaciones debería beneficiar al Unicaja desde el punto de vista físico. Hay quien cuestiona que en play off Ibon no reduzca sus rotaciones y privilegie los jugadores más calientes. Pero sería traicionar de alguna forma todo lo construido hasta aquí. Es complicado recurrir a un jugador que no tiene ritmo o confianza sólo cuando hace falta. Y lo mucho que se ha ganado y lo bien que se ha jugado ha sido con esta idea.

El equipo se ejercitó en la pista central del Carpena pocas horas después de la derrota, al mediodía. Fue una sesión de hora y media, normalmente no suele ser tan larga entre medias de partidos, pero había que trabajar y ajustar. El sentimiento es de revancha, pero la gestión de las emociones también se las llevó el UCAM de calle en el primer partido. Saber cuándo provocar, cuándo medir, cuándo encarar... El Unicaja también entró en alguna invitación de un rival que juega con la tranquilidad de haber hecho historia. Se ha hablado de cómo la zona colapsó al Unicaja, pero se apunta sobre todo el aspecto defensivo. Se permitieron 88 puntos del rival con un 50% en tiros de campo. Ello impide también hacer el juego habitual que propone el Unicaja, de alto ritmo de posesiones y mucho vaivén. El UCAM cortó con precisión de cirujano cada pequeña hemorragia que propiciaba el equipo malagueño. Con tiempo muerto, con una revisión, con un golpe que queda en nada... Es también manejar los ritmos. Tras cada parón, los de Sito volvían mucho mejor. Es también capacidad de sufrir, la voluntad de aguantar. La derrota es una posibilidad, pero no debe provocar miedo. Es lo bonito del play off. 0-1 pero otra vez cara a cara.