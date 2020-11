Unicaja-UCAM Primafío Jairis este lunes (12:30)

El Unicaja Femenino vuelve a Los Guindos este lunes 2 de noviembre para enfrentarse al UCAM Primafrío Jairis, un duro rival ante el que buscará la 3ª victoria en Liga Femenina 2 y olvidar así la última derrota ante el Picken Claret. El encuentro, correspondiente a la Jornada 5, comenzará a partir de las 12:30 horas y será retransmitido en directo por el Canal FEB. Por motivos sanitarios no se abrirá la instalación al público, ya que se contará con un aforo reducido de 43 personas que será para familiares y miembros del equipo visitante.

El conjunto murciano llega a Málaga con un balance de 2 victorias y una derrota, esta última cosechada en su último partido, frente al CAB Estepona (55-64). En la clasificación, marchan en 5ª posición, un único puesto por detrás del Unicaja Femenino. En la temporada pasada ambos conjuntos se enfrentaron en Liga Femenina 2, con doble victoria de las malagueñas (72-75 y 75-57).

El UCAM Primafrío Jairis es, hasta la fecha, el mejor equipo reboteador del Grupo B de la Liga Femenina 2, con 41,3 capturas por partido… seguido muy de cerca por el Unicaja Femenino, con 41. En cuanto a jugadoras, al bloque que mantienen de la temporada pasada le han añadido una pieza de nivel: Clitan Ivandra de Sousa. La interior mozambiqueña es la máxima anotadora de la competición, con 25 puntos por choque, además de la más valorada, con 29,67, a lo que añade 9,67 rechaces. Junto a ella, la alero María del Mar Fernández (9,3 puntos, 3,7 rebotes) y la pivot letona Marta Miscenko (7 puntos, 7,3 rebotes) son otras de sus referencias a tener en cuenta.

María Torreblanca: "Va a ser un partido duro y físico"

La alero del Unicaja Femenino María Torreblanca ha repasado el actual estado del equipo antes de medirse al UCAM Primafrío Jairis. "Venimos de una derrota dura, fuera de casa, fue un viaje largo, pero tenemos que estar mentalizadas para darle al botón, empezar de nuevo, trabajar, mejorar la defensa... los tiros entrarán si jugamos como sabemos, en equipo"

Sobre el rival, Torreblanca ha asegurado que "va a ser un partido muy duro, físico, ya que están igualadas con nosotras, con dos victorias. Tienen una jugadora muy importante, De Sousa, que es la máxima anotadora de la liga. Hay que defender duro".

Por último, la alero, en su primera temporada en Málaga, ha asegurado sentirse muy integrada en la dinámica del equipo y en el hasta la fecha promedia 10,7 puntos, con 50% en triples (8/16). "Me siento muy bien, estoy cómoda, tengo confianza y me gusta jugar con ellas. Si estoy metiendo es también porque ellas me buscan y hace que tenga tiros sola. Estoy contenta, y hay que seguir así".

El Unicaja Femenino se enfrentará al UCAM Primafrío Jairis este lunes 2 de noviembre, a partir de las 12:30 horas en Los Guindos. El encuentro, correspondiente a la Jornada 5 de la Liga Femenina 2, se retransmitirá a través del Canal FEB.