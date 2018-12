El Unicaja escoge vía (17:00)

El Unicaja se desplazó a la frontera natural de Europa con Asia, la bella Kazán, para decidir quién es el líder del Grupo D de la primera fase de la Eurocup (17:00 horas, Teledeporte). Objetivamente no se ve un beneficio muy evidente si se queda primero o segundo. Se vislumbra algo menos de dificultad en los rivales del Top 16 si se gana, pero no es matemático y todo puede cambiar. Se queda en Málaga el capitán Suárez para reponerse para batallas más trascendentes, como la del domingo ante el Barcelona. Es un síntoma de que no es un partido de extremada necesidad.

Pero es un partido oficial ante un rival de nivel que linda con la Euroliga, con una alta capacidad física y atlética. Exigente, un gran test. Tras el traspié de Badalona, un partido de pretemporada en palabras de Casimiro, la idea es volver a la senda segura en la que ha transitado el equipo desde que comenzó la temporada. Era previsible que el parón, con siete jugadores desperdigados por medio mundo, descolocara el estado de plenitud que atravesaba el equipo. Fue ciertamente irreconocible el equipo malagueño. Encadenar dos derrotas por primera vez en la temporada no sería positivo, aunque el partido importante de la semana es el del domingo en el Carpena ante el Barcelona.

El Unics exigió en el Carpena al Unicaja al máximo, es el equipo que más cerca estuvo de ganar en Málaga. La lesión de su pívot, Morgan, ha propiciado que tiren de temporero, el estadounidense Carmichael. Pero su elenco de jugadores, empezando por el tremendo base Pierria Henry, que causó una notable impresión en su partido en el Carpena, es de alto nivel. Qué decir de Jamar Smith, de sobras conocido en Málaga. Ha tenido un repunte McCollum, algo desatinado en el inicio de temporada. Y Ndour, que hizo mucho daño en Málaga, también cogió galones. Podría ser perfectamente una final de Eurocup, ambos equipos la han ganado en la última década.

El equipo ruso tiene como presidente a Eugeny Bogachev, un personaje peculiar que fue director del Banco Nacional de Tartaristán y diputado en el Consejo Nacional tras haber comenzado a trabajar en su juventud como técnico de radios y televisores. Hace dos años disponía de un presupuesto en Euroliga de más de 20 millones de euros. Bajó algo, pero los jugadores que tiene en nómina cobran una cantidad superior a los del Unicaja. Se ha consolidado en la élite rusa y es fijo entre los cuatro mejores del país. Personaje influyente en la región, el Unics, que preside desde finales del siglo pasado, es su pasión.

“Es un partido de alto nivel. El Unicaja es un equipo de calidad. Tienen una plantilla muy buena y juegan realmente bien. Por números son uno de los mejores ataques de la Eurocup, así que debemos estar concentrados defensivamente e intentar mantenerles en baja anotación. Necesitamos jugar con máxima energía y al mismo tiempo ser inteligentes. No conceder puntos baratos en contraataques y controlar los rebotes”, analiza el griego Dimitris Priftis, entrenador del equipo ruso. Piropos al Unicaja y asunción de la dificultad del partido.

A hora temprana en España (17:00 horas), un buen partido en el Basket Hall. Podría repetirse más tarde, sería buena señal, en una instancia más avanzada de esta Euroliga. Se coge el camino para el Top 16 allí. Siempre es mejor, a priori, ir por la autopista.