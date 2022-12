El Unicaja acudirá al mercado para suplir la baja de Lima

Se le acumulan las malas noticias al Unicaja, que sigue sumando buenos resultados, pero empieza a ver como se suceden los problemas físicos. A finales de la pasada semana se conocía un esguince de tobillo de Tyler Kalinoski, que no pudo estar ante el Murcia. Parecía el primer problema serio para los malagueños este curso, pero tras la lesión de Lima se queda más en un inconveniente en comparación. El pívot brasileño se fue al vestuario sin poder apoyar su pierna izquierda, después quedar tendido en la cancha del Carpena al chocar primero con Diop y finalmente cuando cae ante Sakho.

Las primeras informaciones apuntan a una lesión grave del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, uno de los peores diagnósticos y que lo alejaría de la cancha para lo que queda de temporada. Es un palo importante para el Unicaja, tanto dentro como fuera de la cancha, por lo que aporta al grupo, del que se había hecho líder espiritual con su carácter y dedicación. Se aplicaron eso el resto de jugadores para sacar el partido adelante y paliar la baja de Lima. Con toda seguridad, los malagueños tendrán que acudir al mercado para encontrar un remplazo adecuado a lo que ofrecía el brasileño.

Juamna Rodríguez ya trabaja para incorporar lo antes posible a un reemplazo y que se integre en la dinámica de la plantilla, porque el calendario no espera a nadie. No es una tarea sencilla, habrá que buscar un jugador que este libre, o que quiera salir de su club, y que encaje con el estilo de Ibon Navarro. Está claro que el plus humano que daba 'Gus' a la plantilla no tiene reemplazo, menos aún cuando se trate de un recién llegado. En lo deportivo se tendrá que estudiar la opción de un extracomunitario, para la que el club todavía una plaza, siendo Tyson Carter el único jugador de la plantilla con este estatus.