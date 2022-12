El Unicaja quiere ampliar la Marea Verde con el abono de media temporada

Llega el ecuador de la temporada y el Unicaja pone a la venta el abono de media temporada, que con la llegada de las navidades es algo goloso. Con el equipo clasificado ya para la siguiente fase de la BCL y peleando en los puestos más altos de la Liga Endesa, el club saca un abono para unirse a la Marea Verde a precios muy populares, desde 90, 60 y 45 euros según la categoría.

El abono incluye todos los partidos que se disputen en el Palacio a partir del día 24 de enero de 2023 (inicio Round of 16 de la Champions), con un mínimo de 12 partidos por disputar, 9 de la Fase Regular de la Liga Endesa y 3 del Round of 16 de la BCL. Eso sí, también incluye los posibles Play off de ambas competiciones, en caso de conseguir la clasificación para disputarlos.