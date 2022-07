El Unicaja pacta los fichajes de Kalinoski y Will Thomas

El Unicaja va encajando piezas progresivamente y se acerca a la composición final de plantilla. Tres cuartos de la misma está encarrilada. Continúan Darío Brizuela, Alberto Díaz y Jonathan Barreiro. Se confirmaron las llegadas de Nihad Djedovic, Kendrick Perry, Dylan Osetkowski y David Kravish. Y en los próximos días se confirmarán las llegadas de Tyler Kalinoski y Will Thomas.

Con el formato 1+1 que se está aplicando en todos los fichajes, el acuerdo es total con Kalinoski. El tirador norteamericano, con pasaporte belga, jugó esta temporada con el Breogán de Lugo y ya dio el sí al Unicaja. Está en proceso de intercambio de documentos y será oficial en las próximas horas. Se buscaba un tirador. Choca cuando se ha marchado Francis Alonso y el argumento que se da es que el americano es más completo y que ayuda en el rebote. Cumplirá en diciembre 30 años y tiene experiencia en varios países europeos. Fue dirigido esta temporada por el ex cajista Veljko Mrsic.

Con Kalinoski se completarían las posiciones de dos-tres aunque queda un fichaje más exterior, la posición que originalmente se pensó ocupar con Fitipaldo, aunque finalmente no salió de Tenerife y después se intentó reactivar la opción de Jaime, sin éxito.

El otro foco cercano es el de Will Thomas. El ala-pívot de Baltimore ya ha dado el sí al Unicaja, quiere venir a Málaga. Apuró sus opciones de quedarse en Mónaco en la Euroliga, pero finalmente no salió la opción y los monegascos optaron por otros planes. Y el buen recuerdo que le dejaron sus dos años en la Costa del Sol ha sido importante para que Thomas se decida, además de que el equipo malagueño va a hacer un esfuerzo importante para ficharle. Se considera un hombre que puede dar un salto en varios aspectos, desde la competitividad a la dureza y el carácter. Sus 36 años se compensan con su buen estado físico, el año pasado ha jugado 27 minutos por partido en Euroliga en un equipo de play off.

Cómo asumir la cantidad que hay que pagarle a Valencia Básket, una vez sus agentes no metieron a Thomas entre los jugadores que querían volver a España, es el último fleco de una operación que no debe torcerse, cuentan fuentes cercanas a ella. Los valencianos hubieran tenido la opción de igualar. Ahora, el Unicaja sólo puede ficharle poniéndose de acuerdo. En las tribulaciones del mercado, una opción que hace unas semanas se veía lejana ahora se ha puesto a tiro. Y se ha considerado un jugador básico. Puede pasar algo similar en los fichajes restantes, los tres que quedarían.