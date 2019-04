El Unicaja preinfantil no pudo campear en la final del Torneo de Castelldefels, sede del evento más destacado a nivel sub 14 y sub 13 del país. Se clasificó de manera brillante el sub 13 para la final, en la que se enfrentaba ante el Madrid, reedición de la disputada en febrero en Benalmádena, pero no hubo opciones para el cuadro de Manolo Bazán (103-34).

Es sabido que el Madrid es el dominador a nivel de cantera en la última década, tiene un campo universal de cultivo. Su plantilla en tierras catalanas era de enorme envergadura. Entre sus filas Olivier Rioux, un niño canadiense de 13 años y nada menos que 2.18 metros, que está a prueba hasta final de temporada con el equipo blanco y que condiciona el juego una barbaridad.

No obstante, notable torneo para el Unicaja, que cuenta con una camada prometedora en esta edad. Ha ganado en los dos últimos meses dos veces al Barcelona y a otras canteras del máximo nivel español, sólo se postró ante un Madrid inabordable que ya en la víspera había ganado por 50 puntos al Joventut.

Mientras, en categoría sub 14, el equipo infantil acabó en quinta posición tras vencer en el duelo por ese lugar al Horta Godella (63-42). Sólo perdió un partido en el torneo, contra Valencia, finalista del torneo, en el decisivo para pasar a semifinales.