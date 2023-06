El Unicaja, contra la historia de la ACB

En eliminatorias de semifinales al mejor de cinco partidos, nadie ha sido capaz de remontar un 2-1. En la historia de la Liga Endesa, han sido 28 las eliminatorias que han alcanzado este resultado en el marcador parcial de la serie y en todas ellas acabó clasificándose para el play off final el equipo que partía con ventaja de campo. Así que el Unicaja se enfrenta a una tarea verdaderamente complicada en términos estadísticos si se trata de intentar alcanzar la final.

En 11 oportunidades, el equipo que alcanzó el cuarto encuentro con resultado adverso consiguió forzar un quinto choque, en el que finalmente la victoria cayó del lado del conjunto que iba por delante tras el tercer partido (3-2, 39,3%), mientras que en las 16 restantes no hubo opción a un segundo triunfo del equipo que en ese encuentro jugaba como local (3-1, 60,7%).

El último precedente data de la pasada temporada, cuando el Barça, tras un 1-1 en el Palau, forzó el cuarto partido frente al Joventut Badalona, sentenciando la eliminatoria en el segundo duelo disputado en el Olimpic (3-1).

Confianza en la plantilla

Los jugadores cajistas se mostraron muy convencidos de que esto aún no ha acabado. Por ejemplo, Sima se mostró muy seguro: "Sí, nunca nos vamos a dar por vencidos, sabemos que tenemos dos oportunidades más. Hay que pensar en el martes e intentar sacar adelante el partido para poder forzar el quinto e intentar pasar de eliminatoria".

Además, Jonathan Barreiro estuvo en la misma línea: "No ha podido ser, pues lo hemos intentado hasta el último momento, pero no se ha podido, aún queda un partido más aquí en el Carpena, debemos aprender de los errores y estar listos para el siguiente porque aquí no se sabe nada todavía, así que no nos vamos a rendir".

El jugador gallego supo sacar incluso la moraleja positiva a la derrota, dado que sabe que puede ser positiva si no se vuelven a cometer los desaciertos. "No es un paso atrás, sino de aprendizaje, ya que si aprendemos de los errores, será un paso adelante. Tenemos mañana para descansar y preparar bien el partido, saber lo que tenemos que hacer para ganarles", dijo.

El jugador oriundo de Coruña se atrevió incluso a dar un pronóstico de cómo será el siguiente duelo: "Me parece que estará ajustado y que se va a decantar por pequeños detalles que los tenemos que intentar controlar". Además, intentó buscar la clave de la segunda derrota: "Nos han quitado lo mejor que teníamos, que era cerrar el rebote y correr, pero lo controlaron ellos".

Sima hizo lo propio, pero con el tercer duelo de la serie al completo a grandes rasgos: "La primera parte ha estado bastante igualada, pero, en la segunda parte, es verdad que han tenido más ritmo, han jugado más cómodos y han estado muy acertados, entonces deberíamos haber jugado mejor en defensa".

"Son cosas que pasan y no podemos pensar en eso, tenemos que mejorar y pensar en lo que nosotros podemos hacer mejor y ya está al final. Los parones son parte de los partidos y ya está", concluyó quitando hierro a las pausas de los árbitros al juego y echando sobre los hombros del equipo la responsabilidad de sacar esto adelante.