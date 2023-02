El Unicaja, pendiente de Darío Brizuela

El Unicaja se ejercitó este sábado por la mañana en el Martín Carpena y esta matinal tendrá una última sesión de tiro para afinar en la preparación para el partido ante el Baskonia. Se ejercitó con el equipo Darío Brizuela, que no está del todo bien aunque con mejores sensaciones que en días previos. Hubo tranquilidad tras las pruebas que le hicieron tras la aparatosa torcedura de tobillo que se produjo en Gran Canaria, que descartaban un esguince severo, y no trabajó con el resto del grupo en la primera parte de la semana. Se ha ido incorporando tras el descanso del jueves con sus compañeros, pero su participación no está 100% segura. Si llega lo hará justo.

Dependerá de su evolución en las próximas horas y de las sensaciones que tenga el jugador vasco en la sesión de tiro si se viste o si se opta por dejarle fuera a la espera de la Copa. Entre medias, para este lunes está previsto que Sergio Scariolo dé la lista para la ventana de partidos internacionales en la que se cierra la clasificación para el Mundial 2023, donde España tiene ya plaza. La política del Unicaja está siendo no forzar en situaciones de duda. En caso de que no entre entre los 12 se vestirá Mario Saint-Supéry, que este sábado jugaba en Jaén con el EBA.