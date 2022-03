El Unicaja pierde el liderato en Almería (74-73)

La Liga EBA enfila su tramo final, sólo quedan ya dos jornadas por jugar. En la antepenúltima, un partido emergía sobre todos, el que debía disputar el Unicaja en Almería y en el que estaba en juego el liderato del grupo, decidir quién era el primer clasificado, entre el Ecoculture Costa de Almería y el equipo de Los Guindos. El filial bordeó el triunfo pero no pudo conseguirlo (74-73), tuvo la última posesión pero no pudo vencer. Queda de esta manera con un balance de 15-5 por 16-4 de los almerienses. El average, no obstante, es de los malagueños. Si hay algún tropiezo (Andújar y Benahavís son los rivales del ahora líder y Melilla y Novaschool de los jóvenes) aún queda algún resquicio para jugar la vuelta en casa de la eliminatoria previa de la fase de ascenso.

El partido fue muy igualado, con muchas alternativas. El tercer cuarto fue favorable a los almerienses, pero en el último los de Antonio Herrera apretaron y llegaron a entrar por delante en el minuto final, pero no pudieron resolver. 18 puntos de Rubén Vicente, 14 y ocho rebotes de Álvaro Folgueiras, 12 puntos de Javi Luque y 11 de Álvaro Fernández para ser los jugadores más destacados numéricamente.

El derbi disputado en Alhaurín de la Torre entre el Colegio El Pinar y el Benahavís fue muy disputado y cayó del lado local (67-64) tras una remontada en el cuarto final. Carlos Cobos (20 puntos, siete rebotes y cinco asistencias) volvió a liderar, bien secundado por Luismi Moreno (11 puntos y seis rebotes), Nacho Folgueiras (10 puntos y siete rebotes) y Anyi Martín (cuatro putnos, siete rebotes, seis asistencias y cuatro robos). En el Benahavís destacó Alejandro Fidalgo (25 puntos), Evan Pellerin (13 puntos y 14 rebotes) y Dimitrov (10 tantos). El Colegio El Pinar marcha cuarto con 12-8 y el Benahavís quinto, con 10-10.

En Añoreta, buena victoria del Novaschool (59-55) ante el Tu Super La Zubia, tercer clasificado. Chema del Río (16 puntos y 10 rebotes) y Alex Jackson (16 puntos y 13 rebotes) firmaron las mejores actuaciones en los pupilos de Francis Trujillo, que se aseguraron matemáticamente la permanencia ya (9-11).

Por último, el CAB Estepona cayó (86-71) en la pista del Enrique Soler sin tener mucha opción. Metió 22 puntos Furlan, con siete rebotes, y Reinholt sumó 16 puntos y ocho rebotes para 25 de valoración. 9-11 es el balance del equipo esteponero, ya salvado también.