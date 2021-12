El Unicaja prepara "la fiesta del baloncesto malagueño" ante el Nizhny

El Unicaja quiere hacer un homenaje a la altura de Alfonso Queipo de Llano, al que este miércoles se le impondrá la insignia de oro de la entidad. El club está trabajando para que en el Martín Carpena haya una gran entrada este miércoles, en un partido importante también desde el punto de vista clasificatorio porque puede dar el avance directo al Round of 16 si este martes el Dijon gana al Lavrio y el Unicaja hace lo propio con el Nizhny, evitándose un engorroso choque a tres partidos contra otro rival durante el cargado mes de enero. “Este partido será la fiesta del baloncesto malagueño”, anunciaba la entidad de Los Guindos.

Y es que, dentro de la política de los nuevos responsables de la entidad de acercamiento a otros clubes de la provincia, vendrán una buena cantidad de jugadores y entrenadores de los distintos equipos al encuentro ante el equipo ruso. Ante el Lavrio fueron al Carpena 4.413 espectadores y ante el Dijon, 4.919. Se espera mejorar esas cifras. Había cierto temor a que con el cambio de competición continental se redujera drásticamente la afluencia de público. Y no está siendo menor a la que existe en los partidos de ACB. El partido del Barcelona, con el homenaje a Carlos Cabezas, marcó el pico de la temporada y tras la pandemia. No está siendo sencilla la vuelta de aficionados. Hay una base de 2.500 espectadores que repite en todos los partidos y a partir de ahí la asistencia es más coyuntural. No ayuda la marcha del equipo para enganchar a más gente.