Camino a la grandeza (20:45)

Road to greatness. Camino a la grandeza. Es el lema que promueve la Eurocup, que lanza esta campaña de comunicación en víspera del inicio del Top 16. Es un síntoma más del crecimiento de la segunda competición europea, a la que la Euroliga da mimos e intenta expandir y difundir. No en vano, es el vivero de donde se nutre para hacer más fuerte a la nave nodriza. El Unicaja está ahí en esa bisagra, seguro entre los 24 mejores clubes del continente. Antes cabía cuando la Euroliga tenía esos participantes. Está en el limbo, un año sí y otro no, cuando se redujo a 16. Si la secuencia sigue para la campaña 2019/20 será un gran año...

El Unicaja recibió 2019 trabajando en el Carpena el 1 de enero. No hubo mucho margen para festejos. Después cogió un tren rumbo a Valencia, donde empezará esta noche (20:45 horas, Teledeporte) el excitante Top 16 de la Eurocup. Seis semanas, poco más de un mes, de una fase que apenas concede margen de error. Dos puestos para cuartos de final en un grupo de tronío, con tres equipos que jugaron la pasada Euroliga y cuatro que han ganado algún torneo europeo alguna vez. Y el inicio es un lugar icónico para el Unicaja, donde ganó su último título, hace 20 meses.

Comienzo, pues, exigente de este tramo en Valencia. Ha evolucionado bastante el cuadro taronja desde que el Unicaja pasó por encima de él en el primer partido de ACB, a finales de septiembre. Ha despejado dudas con su entrenador, Jaume Ponsarnau, y ha ido engrasando piezas. Su última derrota data del 17 de noviembre. Tocó fondo en Tenerife (paliza adversa de 100-66) y ha ganado desde entonces sus últimos cinco partidos en la Liga Endesa y los cuatro últimos en la Eurocup. Ha enlazado triunfos y ha ganado confianza.

Vale mucho cada partido en esta fase. Hay quien la asemeja a un play off contra diferentes equipos. Un balance positivo casi garantiza el pase a los cuartos de final. Tanto Ponsarnau como Casimiro inciden en la previa del duelo en la importancia de cada disputa. 8-2 es el balance de los dos equipos tras la primera fase. Al cuadro valenciano le dio para ser primero, el Unicaja se topó con el Unics de Kazán. Pero ambos están arriba en la parrilla de favoritos de la competición, quizá codo a codo con Lokomotiv y Unics.

Tocó fondo el Valencia en Tenerife y desde entonces no ha perdido (ocho triunfos seguidos)

En cualquier caso, se trata de demostrar. Ese camino a la grandeza exige ganar ya mucho de aquí hasta el final. Al Unicaja, para conquistar su anterior título, le bastó pasar con un 3-3 y ganó tres eliminatorias con factor cancha adverso. Pero lo que consiguieron Joan Plaza y sus hombres ocurre una vez de cada muchas.

El Valencia no tendrá a Sergi García y Fernando San Emeterio, baja importante esta última, y el Unicaja no dispondrá de su capitán Carlos Suárez. Ausencias notables que, en cualquier caso, no empañan un partidazo. El camino a la grandeza empieza en La Fonteta.