Valencia gana peso como sede para la fase final de la ACB

Andorra y Gran Canaria se habían postulado para ser sede de la fase final de la ACB. Antonio Martín, presidente de la ACB, dijo que había varias ofertas, aunque aún la ACB no explicó las condiciones aún para acoger el evento. Pero cobra fuerza la posibilidad de Valencia, que tiene La Fonteta y, justo al lado, L'Alquería, un espectacular complejo en el que se podría entrenar y jugar también partidos. Hay hoteles cerca desde los que se puede ir prácticamente andando.

Y justo este jueves, el Valencia Basket reconoció que estudiará la posibilidad de ser anfitrión del tramo final cuando se sepan los requisitos que se plantean desde la ACB, algo que aún no se ha producido. “Valencia no se ha postulado a nada porque la ACB no ha mostrado los requerimientos necesarios para ver si podemos o no podemos. Cuando esté, lo vamos a estudiar. Disponemos de unas instalaciones que invitan a todos a pensar de que podría ser un sitio adecuado”, explicó en una rueda de prensa José Puentes, director de operaciones del club. Puentes es el responsable de L’Alqueria del Basket, una macroinstalación inaugurada hace dos años junto al pabellón de la Fonteta que cuenta con nueve pistas cubiertas.

“No queremos generar expectativas porque lo van a hacer los requerimientos de la ACB. Necesitan terminar de afinarlos tras las recomendaciones de Sanidad. Cuando tengamos la foto tomaremos la decisión adecuada”, añadió.

El consejero delegado, Paco Raga, dijo que a la mayoría de los equipos les ha parecido bien el sistema previsto para finalizar la competición. Respecto a la Euroliga, Puentes explicó que la organización está “buscando mil fórmulas para que se acabe, teniendo claro que lo primero es la salud y la dificultad de que cada país lleva un ritmo”.

“Jordi Bertomeu y su equipo están haciendo un trabajo brillante, van a aguantar hasta el último momento y si se puede lo llevarán a cabo”, apuntó Puentes, que señaló que aún no les han dicho si podrán volver a jugar el torneo la próxima campaña.