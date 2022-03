Varios jugadores del Unicaja, al límite físico

La situación física en el Unicaja empieza a preocupar, se une a la mala marcha deportiva del equipo. Axel Bouteille no pudo jugar en Las Palmas y está pendiente de una resonancia magnética para ver el alcance de una lesión de gemelo. En principio, no parece grave pero puede perderse algunos partidos. Tampoco Jaime Fernández estará pronto. El jugador no tenía dolor y empezó a trabajar algo con el grupo esta semana pasada. Pero al forzar empezó a sentir molestias. No es que haya habido una recaída. La cicatriz en el músculo aún está ahí. Con menor tamaño de cuando se rompió, pero aún no se ha cerrado la herida. En un par de semanas volverá a pasar una resonancia de control, pero en lo que queda de marzo no se le espera. La eliminatoria de cuartos de final de la Champions League puede ser el objetivo para el base madrileño. Aún no ha podido contar con él Ibon Navarro, que le consideraba capital. Pero su último partido es del 2 de febrero y estará ausente un tiempo más.

Aparte, hay dos jugadores más indispensables que están al límite. Alberto Díaz y Tim Abromaitis, así lo confirmaba Ibon Navarro antes del viaje, ya dosificaron entrenamientos la semana pasada, el malagueño no jugó en el último cuarto en Las Palmas y al americano también le dio descanso ya el técnico con el partido perdido, juntando a Nzosa y Oliver en pista. Es un momento delicado de la temporada y ahora hay ritmo de dos partidos por semanas, algo que ha sido intermitente durante la temporada. Si se sigue avanzando en la Champions, la exigencia persistirá. Y jugadores capitales están ahora entre algodones. Darío Brizuela también pasó por problemas en los tobillos que le hicieron renunciar a la convocatoria con España.