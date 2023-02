Vendidas el 85% de entradas para la Copa del Rey de Badalona

Badalona ya respira la Copa. A una semana del arranque del torneo, que se disputará entre el 16 y el 19 de febrero en Badalona y en el que estará el Unicaja, el presidente de la ACB Antonio Martín ha repasado, en un distendido encuentro con los medios de comunicación, qué se van a encontrar los aficionados que acudan a Badalona: "La Copa del Rey trasciende lo que es un evento deportivo. Estamos muy contentos, los patrocinadores están haciendo un despliegue de activaciones muy salvaje, al igual que el Ayuntamiento, que se ha volcado para que se cumpla lo que nosotros decimos: la ciudad tiene que hacer suya la Copa. No son palabras, sino hechos: están redoblando nuestros esfuerzos para que salga una gran Copa y la gente lo pase muy bien".

El mandatario explicó que, más allá del espectáculo deportivo garantizado por la media docena de equipos campeones del torneo (Real Madrid, Barça, Cazoo Baskonia, Unicaja, Joventut Badalona y Valencia Basket) y por la ilusión de los dos aspirantes a levantar su primer trofeo copero (Lenovo Tenerife y Gran Canaria), el encanto del evento no se limitará al Palau Olímpic de Badalona o al Poliesportiu Llefià, sede de la primera fase y semifinales de la Minicopa Endesa. La Copa del Rey coloreará cada rincón de Badalona: "Lo que sucederá está centralizado al lado del Olímpic, en Plaça Tarradellas y Rambla del Gorg, pero también pasarán muchas cosas en Badalona. Y es que en una cuna del baloncesto tenían que pasar cosas".

De la Jaula Movistar a los conciertos propuestos por Endesa. De la Fan Zone Movistar al stand para los apasionados de Distrito acb. Quince mil metros cuadrados de diversión en los que habrá de todo: batucadas, concursos de mates, Copa Movistar 3x3 de las aficiones, Block Party (batalla de baile urbano), conciertos como los de DJ Nano y Coti, DJs, zonas de tiro, juegos y habilidades en los stands de Endesa, Toyota, Divina Seguros y Spalding. Y, por supuesto, basket, mucho basket, como explicó el dirigente: "Nos gusta mezclar lo que es el origen con la actualidad. Aparte del espectáculo, para nosotros origen es también que haya muchos niños jugando al baloncesto. La Federación Catalana nos está también ayudando mucho".

Preguntado por la evolución del ticketing, Martín informó que ya se ha vendido, a través de abonos o de entradas un día, aproximadamente un 85% del aforo. Todos esos seguidores tendrán un punto de encuentro en el ya clásico Encuentro de aficiones, programado para el sábado 18. "En tiempos de crispación, no solo en el mundo del deporte, es importante este brote verde: cuando los aficionados salen de la cancha se produce una fiesta del baloncesto y una fiesta de aficiones".

Y es que, según el presidente de la ACB, la Copa siempre fue mucho más que un torneo de baloncesto para los que ya la conocen: "La gente que va lo hace para vivir la Copa, no para estar diez minutos antes del partido. Muchos hasta plantean sus vacaciones en función del torneo: es una manera de vivir un evento envidiado por otras disciplinas deportivas. No hay mejor sello ni termómetro o baremo que el consumidor, y el consumidor ha decidido que es un torneo divertido y especial".

El presidente de la acb recordó que el objetivo de todos los años es que cada Copa del Rey "tenga una identidad muy local". En esta edición de Badalona, la Feria Gastronómica enfrente del Olímpic, la nit de la Copa en las principales discotecas de la ciudad y la exhibición de Castellers servirán para "generarle personalidad" al evento, en palabras un Antonio Martín que recordó que el torneo "tiene que saber adaptarse" a cada ciudad por la que pase.

"Queremos hacer las cosas con cariño, sin estropear las cosas, sino mejorarlas. Cuando algo funciona y un evento deportivo como es la Copa del Rey se establece y trasciende significa mucho", aseguró ante los periodistas Antonio Martín, que ya mira de reojo al horizonte más próximo: "No podemos estar ajenos a los cambios producidos en el mundo del entretenimiento, no podemos no adaptarnos. En nuestro ADN va el inconformismo, por lo que el reto es que la Copa mantenga el atractivo adaptado a los nuevos tiempos".