Vestigios del Unicaja en la Euroliga

El Unicaja observa cada vez con más distancia la Euroliga, competición que jugó ininterrumpidamente desde 2001 a 2016 y, después, la 2017/18. Con el paso dado a la Basketball Champions League, que empezará la próxima semana, se abandona la idea de regresar a la máxima competición. El presidente ha explicado repetidamente los motivos desde su llegada. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es la realidad actual del Unicaja.

Empieza la Euroliga y, no obstante, se puede ver que en la élite siguen compitiendo jugadores que pasaron por Málaga en la última década. Hasta 13 jugadores estarán en liza desde este jueves en la mejor competición fuera de la NBA. Se podría formar una plantilla competitiva con el grupo de ex. Algunos muy fugaces, que ni llegaron a jugar, como Marco Spissu, fichado esta temporada pero que fue descartado al no pasar el reconocimiento médico según los servicios médicos por un problema de cadera que no ha obstado para que haya pegado un salto de la BCL a la Euroliga para jugar en el Unics Kazan. En la misma línea, Marko Simonovic o Livio Jean-Charles, apenas un puñado de partidos como temporeros.

Pero podría formarse una plantilla de garantías. Como bases, Jayson Granger (Baskonia) y Marco Spissu (Unics). Nemanja Nedovic (Panathinaikos), Krunoslav Simon (Anadolu Efes) y Álex Abrines (Barcelona) rematando la línea exterior, con Mindaugas Kuzminskas (Zenit), que ha derivado más hacia la posición de cuatro pero que hizo el grueso de su carrera como tres. Y quedaría una poderosa y profunda batería interior con Will Thomas (AS Mónaco), Marko Simonovic y Ognjen Kuzmic (Estrella Roja), James Gist (Asvel), Mathias Lessort (Maccabi), Giorgos Printezis y Livio Jean-Charles (Olympiacos). Además, en los cuerpos técnicos están Chus Mateo, ayudante de Pablo Laso en el Real Madrid, que fuera primer técnico cajista y ayudante de Sergio Scariolo antes en la época dorada, y Tautvydas Sabonis, canterano cajista y varios años en el Clínicas Rincón, y que ahora forma parte del staff de Martin Schiller en el Zalgiris Kaunas.

El que más tiempo estuvo y el que más huella dejó fue Nemanja Nedovic, protagonista principal en el último título de la historia del club y, posteriormente, mejor jugador en la última Euroliga que disputó el equipo malagueño (más de 15 punto de media por partido). Tres temporadas del serbio en las que propulsó su carrera. Tras pasar por Milán, en Atenas parece que ha encontrado su sitio. No siempre tiene plenitud física, pero cuando la alcanza tiene picos con poco parangón en el básket europeo. También tres años jugó Mindaugas Kuzminskas. A sus 32 años no ha alcanzado lo que parecía que iba a ser cuando en Málaga se criticaba a Joan Plaza por no darle más minutos. Y lo cierto es que el nivel de juego que desplegó a las órdenes del técnico catalán rara vez lo ha alcanzado con regularidad después. Hizo una buena temporada en Krasnodar y ellos propició que el Boquerón Báltico regresara a la Euroliga. Ognjen Kuzmic y Álex Abrines fueron canteranos cajistas, llegados ya en junior o terminada esa etapa. De hecho, hasta compartieron piso una temporada cerca de Los Guindos mientras alternaban Clínicas Rincón y primer equipo. El club sacó un buen dinero, más de un millón de euros conjuntamente, con sus traspasos a los Golden State Warriors y al Barcelona, respectivamente. Junto a Vitor Faverani y Domantas Sabonis son los jugadores formados en Los Guindos que han jugado algún minuto en la NBA.

Granger fue otro hombre que dejó poso en Málaga, con dos años de gran baloncesto que le permitieron firmar un contratazo en el Anadolu Efes. Tras tres años en Vitoria jugó una gran temporada en Berlín a las órdenes de Aíto (MVP en la final de la Liga) y ha regresado a tierras vascas, una vez superadas varias graves lesiones. Alguna vez se estudió su vuelta a Málaga, pero no cuadró y ahora está lejos. Kruno Simon jugó la campaña 2012/13 y, con 36 años, está en una espléndida madurez como jugador, titular en el campeón de la Euroliga y con un caudal de juego enorme. Will Thomas también permanece en la Euroliga tras dos años en San Petersburgo y un fichaje cancelado por medio con el Unics de Kazán. Curiosamente, los dos equipos que han accedido vía Eurocup a la máxima competición. Lessort y Gist, que apenas estuvo unos meses tras ser traspasado al Panathinaikos, han firmado contratos temporales en la última semana con Maccabi y Asvel para relevar a lesionados. Y queda Giorgos Printezis, vestigio de una época en la que se podía pelear económicamente con grandes equipos por tener jugadores de alto nivel. Fue su única experiencia fuera del club de su liga, el Olympiacos. Después ganó dos veces el torneo en El Pireo.