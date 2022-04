Vidorreta: "El Unicaja es un equipo de nuestro nivel, no inferior"

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, calificó de “dominio” el partido de su equipo de este domingo ante un Unicaja, al que se le jugó con “equilibrio, mucho acierto y buen tono defensivo”.El técnico del conjunto tinerfeño analizó la victoria por 64-97 como una actuación donde los suyos han “salido muy centrados, dominando desde el principio, con buen trabajo ofensivo y muy agresivos en la defensa”, para que los triples del Unicaja “fueran más forzados de lo habitual”“Hemos colapsado bien la pintura y hemos podido coger diferencias pronto”, señaló Vidorreta, quien incidió en la importancia del equilibrio “tanto desde el exterior con Sasu Salin como en el interior con Gio Shermadini”.Una victoria que realza por la capacidad de mantener el ritmo de anotación: “Solemos tener dificultades cuando vamos 15 puntos arriba, pero hoy justo ha sido una demostración de lo contrario. Hemos mantenido el equilibrio, el acierto y el buen tono defensivo"."Desde luego que no me esperaba ganar así, pero poder cobrar diferencias tan importantes en el tercer cuarto en una semana tan exigente hace que el que va ganando vuele y que el que va abajo le pesa todo el esfuerzo en una semana muy exigente. Estamos en un momento de acierto. El Unicaja es un equipo de nuestro nivel, no inferior", cerraba el técnico vasco.