Waczynski se luce en PistrinaLas lágrimas de Fran Vázquez

Adam Waczynski fue el otro jugador del Unicaja que participó en la jornada dominical de las ventanas. El polaco venció con su selección con contundencia (70-103) en Pristina, la capital de Kosovo. No tuvo problemas la selección que capitanea el alero del Unicaja, que esta vez estuvo más acertado que ante Lituania días atrás. Sumó 16 puntos y cuatro asistencias, con buenos porcentajes de tiro. Polonia pasa a la siguiente fase, aunque tendrá que pelear bastante en la segunda fase para tener opciones de acudir a China. En su mismo grupo volvió a brillar el canterano del Unicaja Domas Sabonis, que hizo 12 puntos, ocho rebotes y tres asistencias en el triunfo de Lituania en Hungría (50-73). Está todo encaminado para ir también al Mundial para el equipo báltico.

Para hoy quedan cuatro partidos en los que intervendrán más jugadores del Unicaja. Giorgi Shermadini recibe en Georgia a Austria (17:00 horas), en un partido en el que su selección debe ganar para pasar a la siguiente fase. La Finlandia de Salin recibe a las 17:45 a Islandia, la Serbia de Milosavljevic, que completó un gran partido el pasado viernes, recibe a Alemania (20:00) y la Gran Bretaña de Morayo Soluade cierra su parte de la competición en campo propio contra el Israel.

Fran Vázquez apenas disfrutó de dos grandes campeonatos con la selección española, un Mundial y un Eurobásket, en 2010 y 2005. Pero el mayor reconocimiento le ha llegado en 2017/18, ya con 35 años. El jugador gallego reflexionaba en la sala de prensa del Carpena sobre la situación, se emocionaba con su hijo Aitor en sus brazos y también hablaba de la posibilidad de acabar su carrera en Málaga, una vía que parecía abierta pero que se ha complicado en las últimas semanas.

"No era fácil coger a la gente Las Ventanas y menos reunirlas para un objetivo común. Quiero agradecerle a Sergio la confianza que nos ha dado de la fase de clasificación. Quiero agradecer la fase de clasificación. Hemos hecho lo que se requería. Nosotros nos apartamos de lo que la gente decía porque decían muchas cosas y hemos demostrado que podíamos hacer nuestro baloncesto. Quiero agradecerle también a mis compañeros", decía Fran Vázquez entre sollozos.

"Estoy emocionado por cerrar esta primera fase de clasificación con seis victorias y cero derrotas. Lo dejo todo abierto (sobre su futuro) pero estoy emocionado. Le doy muchas gracias a Sergio por haberme permitido volver. Hemos hablado muchos meses, nos emociona haber estado aquí, no son fáciles estas situaciones. He tenido la oportunidad de volver y estoy muy contento de la mano que he tenido Sergio, he disfrutado. Son muchas semanas, mucha presión. No cierro ninguna puerta, todos tenemos que arrimar el hombro y el compromiso se ha visto", continuaba Fran: "He debutado en la selección gracias a un chavalín y ha sido fantástico. (Emocionado porque estaba su hijo en la sala de prensa)".

Sobre la posibilidad de jugar en el Unicaja, Fran dijo que "está todo abierto, se habla mucho. Volver a Málaga sería un honor, estaría como en casa. Está todo abierto y no sé nada, nunca cierro las puertas a un retorno".