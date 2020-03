Waczynski: "El baloncesto lo tengo en mi sangre"

Jaime Fernández hace sus pinitos como periodista en este parón por el coronavirus. Si días atrás entrevistó a Rubén Guerrero, ahora fue el turno de Adam Waczynski, quien pasó por el consultorio de Jaime vía telemática. El polaco contó sus inicios en el baloncesto, cómo de contento está en Málaga y cómo lleva el confinamiento con su familia.

"Intento comer sólo dos veces al día, no tres, porque si no es difícil mantener el peso. Echo de menos el baloncesto, el Carpena, los entrenamientos juntos. Es complicado estar en casa, pero es tiempo para aprovecharlo con la familia. Ahora tenemos cosas del gimnasio del club. Un poco de ejercicios de movimientos en la terraza. Dentro un poco de plancha, sentadillas...", explica el polaco sobre su rutina de trabajo, mandada por Diego Vázquez, preparador físico.

"Empecé a jugar al baloncesto con seis años. Mi abuelo y mi padre jugaron baloncesto antes que yo. Hicieron un club en el que jugamos mi hermano y yo, con mis primos. Siempre entrené con chicos más mayores y eso te da mucho más fuerzas, aprendes más. Tengo 30 años, así que llevo 24 años en el negocio. El baloncesto lo tengo en mi sangre, me ha dado mi esposa y mis niños pequeños. Mi mujer era jugadora de baloncesto también, nos conocimos con 16 años cuando cambié a un colegio deportivo fuera de mi ciudad, a tres horas de coche. Ahí en el colegio nos conocimos y desde entonces estamos junto. El 25 de marzo [justo hoy] haremos 14 años juntos", proseguía el alero polaco. Se refirió a otros temas Waczynski.

Selección

"Tenía 17 años cuando estaba con la sub 18, estuve con la absoluta desde 2010. Ganamos en la división B sub 20, jugamos contra Shengelia, Jeff Taylor, Adam Hanga... Había jugadores de buen nivel".

Gortat

"Es muy buen amigo. Durante el verano estamos juntos. Hace un campus y estamos ayudando a los chicos jóvenes y gente con discapacidad. El baloncesto no es sólo mi trabajo, es mi vida. Aquí colaboro con el proyecto One Team del Unicaja, siento que tengo que hacerlo. Ojalá estemos en Los Guindos pronto".

Obradoiro

"Fue mi primer equipo fuera de Polonia. Es un buen recuerdo para mí. Teníamos un buen equipo. Kleber está ahora con Doncic en Dallas. Pepe Pozas, Rafa Luz, Alberto Corbacho, que aprendí de él mucho... Fueron dos años, el primero para conocer la Liga. Este juego es para mí, no soy muy físico, aquí hay más táctica y por eso que podía ser más para mí. En el segundo año fui uno de los mejores y subí el nivel. Pude llegar a un equipo mejor como el Unicaja. Moncho Fernández es muy buena gente. No tienen mucho presupuesto, con no mucho dinero consiguen buenos jugadores. Siempre están en la media tabla y eso tiene mucho mérito".

Rivales más difíciles

"Kyle Kuric y Will Clyburn, dos tipos diferentes. Kuric va rapídisimo en los bloqueos indirectos y tira muy rápido. Desde mi primer momento en ACB, cuando estaba en Gran Canaria, vi muchos partidos de él. En la temporada de Euroliga, Clyburn era muy físico, podía tirar de tres, jugar poste bajo... También Vladimir Micov es muy físico, juega muy bien con la pelota, pick and roll..."

Mejor jugada en el Carpena

"Tu triple contra Madrid, fue algo increíble, lo tengo en mi cabeza. Todos temimos con los tiros libres de Dani Díez, pero si él lo mete no tienes ese tiro..."

Palacio

"El Carpena es algo especial. La gente nos apoya en lo bueno y en lo malo. Es algo increíble, tengo piel de gallina en la presentación y cuando entramos. En Polonia no ocurre. Toda Málaga vive el baloncesto, es algo especial. Siempre me motiva. Me gusta muchísimo Málaga, la vida es estupenda y el club es muy profesional, nivel top de Europa. Con los niños, que tienen ocho y cinco años, ojalá pueda disfrutar varios años más. Para ellos es difícil volver a Polonia y pensamos quedarnos aquí después pero es algo que vendrá. Nos gusta Málaga, si vamos a vivir fuera de Polonia viviremos a Málaga, seguro".

Hijos

"Van a lo partidos, mi esposa está jugando también ahora. Mi padre acabó su carrera cuando tenía yo un año, no recuerdo momentos con él en pista. Ahora mis hijos pueden verme cada día y seguro que les gusta el baloncesto. Entrenan en Los Guindos, siempre están viendo partidos".