Waczynski se pone el listón alto

De los jugadores del Unicaja en las ventanas FIBA, con seguridad sea Waczynski el que más notoriedad tiene en su selección. El alero cajista es el capitán de Polonia, a la que ayudará para cerrar la primera fase en el camino a China.

"Estoy feliz de haber regresado a casa y después de cuatro años podré volver a jugar el Ergo Arena -es el pabellón del Trefl Sopot en el que jugó durante cuatro campañas-, donde siento mucha nostalgia. Los recuerdos volvieron, pero ahora vivo un partido increíblemente atractivo con Lituania y no puedo esperar más", comentó el jugador en la concentración polaca a Polsat Sport, que reconoció que aún no está completamente recuperado de su esguince en el tobillo izquierdo que se hizo en el play off frente al Baskonia: "Todavía siento un ligero dolor, pero no me molesta en los entrenamientos".

Corren las aguas tranquilas para Waczynski, que se aseguró su continuidad en el Unicaja hasta 2020. "Me alegro de estar en Málaga porque es un gran lugar para jugar al baloncesto y vivir. Llegué a un punto en el que también debes pensar en la familia y la estabilidad. Al proponerme un nuevo contrato, el club demostró que cree en mí y que el entrenador me quiere. No jugaremos en Euroliga, solo en la Eurocup, pero también será una experiencia nueva para mí. Puedo dar un paso adelante, Nedovic se está yendo y automáticamente tengo la oportunidad de tomar el relevo del líder después de él", finalizó.