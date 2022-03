Coach Walter Herrmann

Walter Herrmann tiene decidido por donde quiere que vaya su futuro, tiene una apuesta por hacer carrera en los banquillos. El ex del Unicaja, que reside en Málaga después de retirarse, anunció en redes sociales que ha superado el Curso de Entrenador de I Nivel de la Federación Española de Baloncesto. Lo comunicaba con alegría el argentino, que quiere seguir ligado al baloncesto desde esta parcela. "Muchas veces me preguntan si pongo en práctica lo que subo en las redes, o son solo frases para motivar a los demás. Como lo he dicho más de una vez, el tiempo va a pasar igual. Qué haces con él es lo más importante", escribía el ex cajista.

Herrmann reflexionaba sobre qué pasos está dando en su vida y mostraba su alegría por dar este nuevo paso. "Hoy es uno de esos pocos días donde puedo celebrar, porque la mayor parte del tiempo la paso trabajando en el siguiente objetivo. La mayoría de la gente no te va a animar a seguir. Y tu voz interior muchas veces tampoco. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? ¡No escuches el ruido del fracaso y presta atención al murmullo del éxito!", cerraba el internacional albiceleste.

Conde Herrmann hablaba sobre su faceta como técnico en una entrevista con este periódico hace dos años, donde ya no ocultaba una vocación incipiente. "Uno cuando está metido en el baloncesto lo ve y cree que nunca va a terminar de eso. Pero tienes aristas, mil cosas por hacer. Y me gustaría transmitir experiencias. Ahora tengo la experiencia, como suelo decir, pero todas las metidas de pata las hice yo. Lo que tenía que hacer y lo que no, todo lo hice. Cuando eres jugador hay cosas que no ves. Por ahí viene alguien y te lo explica", decía entonces.